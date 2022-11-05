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Шойгу оценил вклад разведчиков в спецоперацию - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/shoygu-1829301659.html
Шойгу оценил вклад разведчиков в спецоперацию
Шойгу оценил вклад разведчиков в спецоперацию - РИА Новости, 05.11.2022
Шойгу оценил вклад разведчиков в спецоперацию
Разведчики в рамках специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по случаю Дня военного... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T01:20
2022-11-05T02:01
безопасность
сергей шойгу
украина
россия
день военного разведчика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Разведчики в рамках специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по случаю Дня военного разведчика.Глава военного ведомства отметил, что и в мирное время, и в годы суровых испытаний военные разведчики всегда действовали грамотно и эффективно. "В сложных условиях, подчас рискуя жизнью, они своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений", — пояснил Шойгу.Министр обороны выразил большую признательность ветеранам, чье служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества.
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безопасность, сергей шойгу, украина, россия, день военного разведчика
Безопасность, Сергей Шойгу, Украина, Россия, День военного разведчика, Специальная военная операция на Украине
01:20 05.11.2022 (обновлено: 02:01 05.11.2022)
 
Шойгу оценил вклад разведчиков в спецоперацию

Шойгу заявил, что разведка решает самые сложные задачи в рамках спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Разведчики в рамках специальной военной операции на Украине решают самые сложные задачи, заявил министр обороны России Сергей Шойгу по случаю Дня военного разведчика.

"Сегодня в ходе специальной военной операции военные разведчики демонстрируют исключительное мужество и самоотдачу, четко и результативно решают самые трудные и ответственные задачи", — сказал генерал армии.

Глава военного ведомства отметил, что и в мирное время, и в годы суровых испытаний военные разведчики всегда действовали грамотно и эффективно.
"В сложных условиях, подчас рискуя жизнью, они своевременно добывали ценную информацию, необходимую для выработки важнейших государственных решений", — пояснил Шойгу.
Министр обороны выразил большую признательность ветеранам, чье служение стране является примером для молодого поколения защитников Отечества.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСергей ШойгуУкраинаРоссияДень военного разведчика
 
 
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