https://ria.ru/20221105/sanktsii-1829328549.html

В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком

В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком - РИА Новости, 05.11.2022

В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком

Санкции негативно влияют на укрепление сотрудничества России с Ираком в сфере энергоресурсов, усложняя финансовые расчеты с ближневосточной страной, сообщил в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:33

2022-11-05T10:33

2022-11-05T11:07

экономика

ирак

россия

багдад (город)

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150675/73/1506757382_0:103:1937:1193_1920x0_80_0_0_7921416f5a66ea03299a0471481844ca.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Санкции негативно влияют на укрепление сотрудничества России с Ираком в сфере энергоресурсов, усложняя финансовые расчеты с ближневосточной страной, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Констатируем, что антироссийские санкции стали дополнительным негативным фактором на пути укрепления двустороннего сотрудничества в этой сфере. Например, усложнились финансовые расчёты в международных банках, особенно в долларах США", - сказал дипломат, отметив, что стороны ведут тесный диалог по выработке решений устранения всех возникающих проблем.При этом, по его словам, иракские партнёры понимают выгоду и огромные перспективы от совместной работы с нашими операторами.Советник посольства отметил, что в нынешних условиях в фокусе внимания российских нефтяников остаются социальные обязательства в виде сохранения рабочих мест для местного населения, а также программы социально-экономической поддержки, в том числе строительство объектов инфраструктуры, поставки продуктов питания и лекарств, реализация программ основной и дополнительной профессиональной подготовки.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

https://ria.ru/20221105/irak-1829328292.html

ирак

россия

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ирак, россия, багдад (город), санкции, санкции в отношении россии