https://ria.ru/20221105/sanktsii-1829328549.html
В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком
В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком - РИА Новости, 05.11.2022
В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком
Санкции негативно влияют на укрепление сотрудничества России с Ираком в сфере энергоресурсов, усложняя финансовые расчеты с ближневосточной страной, сообщил в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:33
2022-11-05T10:33
2022-11-05T11:07
экономика
ирак
россия
багдад (город)
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Санкции негативно влияют на укрепление сотрудничества России с Ираком в сфере энергоресурсов, усложняя финансовые расчеты с ближневосточной страной, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Констатируем, что антироссийские санкции стали дополнительным негативным фактором на пути укрепления двустороннего сотрудничества в этой сфере. Например, усложнились финансовые расчёты в международных банках, особенно в долларах США", - сказал дипломат, отметив, что стороны ведут тесный диалог по выработке решений устранения всех возникающих проблем.При этом, по его словам, иракские партнёры понимают выгоду и огромные перспективы от совместной работы с нашими операторами.Советник посольства отметил, что в нынешних условиях в фокусе внимания российских нефтяников остаются социальные обязательства в виде сохранения рабочих мест для местного населения, а также программы социально-экономической поддержки, в том числе строительство объектов инфраструктуры, поставки продуктов питания и лекарств, реализация программ основной и дополнительной профессиональной подготовки.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
https://ria.ru/20221105/irak-1829328292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ирак, россия, багдад (город), санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Ирак, Россия, Багдад (город), Санкции, Санкции в отношении России
10:33 05.11.2022 (обновлено: 11:07 05.11.2022)
В посольстве в Багдаде рассказали о влиянии санкций на расчеты с Ираком
Советник посольства Лобов: санкции усложнили расчеты России с Ираком за энергоресурсы
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Санкции негативно влияют на укрепление сотрудничества России с Ираком в сфере энергоресурсов, усложняя финансовые расчеты с ближневосточной страной, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
"Констатируем, что антироссийские санкции стали дополнительным негативным фактором на пути укрепления двустороннего сотрудничества в этой сфере. Например, усложнились финансовые расчёты в международных банках, особенно в долларах США", - сказал дипломат, отметив, что стороны ведут тесный диалог по выработке решений устранения всех возникающих проблем.
При этом, по его словам, иракские партнёры понимают выгоду и огромные перспективы от совместной работы с нашими операторами.
Советник посольства отметил, что в нынешних условиях в фокусе внимания российских нефтяников остаются социальные обязательства в виде сохранения рабочих мест для местного населения, а также программы социально-экономической поддержки, в том числе строительство объектов инфраструктуры, поставки продуктов питания и лекарств, реализация программ основной и дополнительной профессиональной подготовки.