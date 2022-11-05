https://ria.ru/20221105/retsepty-1827543483.html

Дешево и вкусно: рецепты необычных блюд из картофеля

Дешево и вкусно: рецепты необычных блюд из картофеля - РИА Новости, 05.11.2022

Дешево и вкусно: рецепты необычных блюд из картофеля

Крестьяне отказывались выращивать завезенные при Петре I "земляные яблоки", даже устраивали бунты. А в XIX веке картофель уже называли вторым хлебом. Самыми... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:00

2022-11-05T08:00

2022-11-05T08:12

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Крестьяне отказывались выращивать завезенные при Петре I "земляные яблоки", даже устраивали бунты. А в XIX веке картофель уже называли вторым хлебом. Самыми вкусными и необычными рецептами с РИА Новости поделились шеф-повара известных ресторанов.Ньокки с помидорами и страчателлой от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко ДзагоИнгредиенты:Картофельные ньокки — 160 гФреш из помидоров — 200 гЧеснок — 5 гПомидоры черри — 50 гМасло оливковое — 15 гБазилик — 3 гСтрачателла — 30 гПармезан — 8 гСахар — 5 гСоль — 2 гПриготовление:Отварить 400 граммов картофеля, протереть через сито, вмешать 80 граммов муки, два грамма соли, сформировать ньокки (клецки). Ошпарить их в воде, остудить во льду, просушить и добавить оливковое масло.Для соуса обжарить на оливковом масле очищенный чеснок, положить помидоры черри и влить фреш из них.Выложить на тарелку ньокки, заправить соусом. Добавить базилик, сыр пармезан и страчателлу.Драник с лососем от шеф-повара ресторана Loona Дмитрия ДенисоваИнгредиенты:Картофель — 560 гУкроп — 10 гПетрушка — 10 гУкроп — 10 гЧеснок — 5 гЛук репчатый или порей — 50 гСоль — 10 гСлабосоленый лосось — 500 гСоль — по вкусуСахар — по вкусуСпособ приготовления:Натереть картофель, посолить, отжать лишнюю жидкость, добавить мелко порезанную зелень, чеснок и лук. Жарить драник на среднем огне в небольшом количестве масла, затем довести до готовности в духовке за пять минут при 180 градусах.Филе лосося смазать смесью, состоящей из одной части сахара и двух — морской соли. Добавить укроп, закрыть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на 12 часов. Затем промыть рыбу и высушить бумажным полотенцем. Нарезать тонкими слайсами.Для соуса взбить в блендере на средней скорости 200 граммов желтков, 40 граммов среднеострой горчицы, 15 граммов винного уксуса, по три грамма сахара и соли, каплю табаско. Растопить 150 граммов сливочного масла и влить его в смесь. Взбивать до загустения.Выложить на тарелку драник, сверху — два яйца пашот и ломтики лосося, полить все сверху соусом.Тако на завтрак от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио ФеррейраИнгредиенты:Кукурузная лепешка тостадос — 3 штукиСкрэмбл — 80 гСметана — 26 гКартофель — 45 гГуакамоле — 50 гСоус Пико-де-гайо — 30 гКинза — 3 гСыр козий — 13 гСпособ приготовления:Для гуакамоле необходимо смешать 47 граммов авокадо с кинзой, зирой, соком лайма, оливковым и чесночным маслами.Чтобы получить пико-де-гайо, нужно к 45 граммам мелко нарезанных розовых томатов добавить три грамма красного лука, перца чили и перемешать все ингредиенты, присоединив к ним чесночное масло, сок лайма, соль и перец.Приготовить скрэмбл из куриного яйца с добавлением сметаны.Мелкими кубиками нарезать картофель, затем обжарить его на оливковом масле.На кукурузную лепешку тостадос выложить гуакамоле, сверху — обжаренный картофель и скрэмбл, добавить пико-де-гайо, козий сыр и кинзу.Сугудай из муксуна с теплым мини-картофелем от шеф-повара ресторана Savva Андрея ШмаковаИнгредиенты:Муксун — 100 гРастительное масло — 10 гМаринованный лук — 30 гСоль — 2 гУкроп — 3 гСливочное топленое масло — 5 гМини-картофель — 80 гСоус цитронет — 25 гГренки из черного хлеба — 15 гПетрушка — 4 гЩучья икра — 10 гСметана — 15 гСпособ приготовления:Филе муксуна нарезать тонкими слайсами и соединить с маринованным красным луком и петрушкой.Для соуса цитронет смешать по три грамма фрешей лимона и лайма с 12 граммами растительного масла и по два грамма соусов мирин и мицукан. Добавить по вкусу мед, пюре юдзу, соль, чеснок и оставить на два часа.Заправить филе муксуна полученной смесью, выложить на подушку из сметаны и щучьей икры.Украсить блюдо луком-сибулетом. Подавать с теплым мини-картофелем, политым нерафинированным маслом с укропом, а также гренками из бородинского хлеба.Жареная картошка с вешенками от шеф-повара ресторана BURO.TSUM Егора МакароваИнгредиенты:Картофель — 400 гЛук репчатый — 50 гВешенки — 100 гРастительное масло — 1 столовая ложкаПетрушка — 5 гЧеснок — 1 зубчикСоль — по вкусуПерец — по вкусуСпособ приготовления:Картофель нарезать тонкими пластинками шириной в три миллиметра, обжарить на растительном масле до золотистого цвета вместе с зубчиком чеснока, луком и вешенками. Добавить соль, перец по вкусу. Подавать, посыпав петрушкой.Картофельный гратен с трюфелем и пармезаном от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира ЧистяковаИнгредиенты:Картофель — 1300 гТимьян свежий — 5 гЧерный перец — 7,5 гЛавровый лист — 1,5 гСоль — 7,5 гМолоко — 250 млСливки — 500 млМасло оливковое — 2 столовых ложкиТрюфельное масло — 5 млЗеленый лук — 5 гПармезан — 30 гМикс салатных листьев — 20 гСпособ приготовления:Картофель нарезать на тонкие слайсы, положить в глубокую кастрюлю, добавить тимьян, соль, перец, лавровый лист, сливки жирностью 33 процента и молоко. Перемешивая, тушить до мягкости клубней.Равномерно выложить смесь на противень, запекать 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый гратен немного остудить и положить в холодильник на ночь.Перед подачей отправить ненадолго в духовку, посыпав пармезаном. Затем полить трюфельным маслом, добавить нарезанный зеленый лук и салатные листья.Ньокки из картофеля с белыми грибами от шеф-повара 1870 Abrau-Durso Wine & Food Павла ТарасоваИнгредиенты:Отварной картофель — 500 гПармезан — 80 гСоль — 3 гМускатный орех — 1 гКуриный желток — 3 штукиМука крупного помола — 120 гСпособ приготовления:Отварить картофель, смешать его до однородности с натертым пармезаном, желтками, мукой, мускатным орехом. Через полчаса поделить массу на небольшие части, раскатать колбаски, нарезать и придать клецкам нужную форму при помощи вилки.Для соуса обжарить 50 граммов говяжьей вырезки, 30 граммов белых грибов, вылить 20 граммов белого вина. Добавить 80 граммов куриного бульона, столько же — сливок жирностью 33 процента, соль, перец. Когда соус выпарится до необходимой консистенции, вмешать 30 граммов пармезана, по пять — петрушки и трюфельного масла. Полить этой смесью обжаренные ньокки и подать на стол.

https://ria.ru/20221016/retsepty-1824107423.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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