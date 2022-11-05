08:00 05.11.2022 (обновлено: 08:12 05.11.2022)
Дешево и вкусно: рецепты необычных блюд из картофеля
© Depositphotos.com / belchonockЖареный картофель
© Depositphotos.com / belchonock
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Мария Селиванова. Крестьяне отказывались выращивать завезенные при Петре I "земляные яблоки", даже устраивали бунты. А в XIX веке картофель уже называли вторым хлебом. Самыми вкусными и необычными рецептами с РИА Новости поделились шеф-повара известных ресторанов.
Ньокки с помидорами и страчателлой от шеф-повара ресторана "Аист" Мирко Дзаго
© Фото : предоставлено рестораном "Аист"Ньокки с помидорами и страчателлой
© Фото : предоставлено рестораном "Аист"
Ньокки с помидорами и страчателлой
Ингредиенты:
Картофельные ньокки — 160 г
Фреш из помидоров — 200 г
Чеснок — 5 г
Помидоры черри — 50 г
Масло оливковое — 15 г
Базилик — 3 г
Страчателла — 30 г
Пармезан — 8 г
Сахар — 5 г
Соль — 2 г
Приготовление:
Отварить 400 граммов картофеля, протереть через сито, вмешать 80 граммов муки, два грамма соли, сформировать ньокки (клецки). Ошпарить их в воде, остудить во льду, просушить и добавить оливковое масло.
Для соуса обжарить на оливковом масле очищенный чеснок, положить помидоры черри и влить фреш из них.
Выложить на тарелку ньокки, заправить соусом. Добавить базилик, сыр пармезан и страчателлу.
Драник с лососем от шеф-повара ресторана Loona Дмитрия Денисова
© Фото : предоставлено рестораном LoonaДраник с лососем и яйцом пашот
© Фото : предоставлено рестораном Loona
Драник с лососем и яйцом пашот
Ингредиенты:
Картофель — 560 г
Укроп — 10 г
Петрушка — 10 г
Укроп — 10 г
Чеснок — 5 г
Лук репчатый или порей — 50 г
Соль — 10 г
Слабосоленый лосось — 500 г
Соль — по вкусу
Сахар — по вкусу
Способ приготовления:
Натереть картофель, посолить, отжать лишнюю жидкость, добавить мелко порезанную зелень, чеснок и лук. Жарить драник на среднем огне в небольшом количестве масла, затем довести до готовности в духовке за пять минут при 180 градусах.
Филе лосося смазать смесью, состоящей из одной части сахара и двух — морской соли. Добавить укроп, закрыть пищевой пленкой, оставить в холодильнике на 12 часов. Затем промыть рыбу и высушить бумажным полотенцем. Нарезать тонкими слайсами.
Для соуса взбить в блендере на средней скорости 200 граммов желтков, 40 граммов среднеострой горчицы, 15 граммов винного уксуса, по три грамма сахара и соли, каплю табаско. Растопить 150 граммов сливочного масла и влить его в смесь. Взбивать до загустения.
Выложить на тарелку драник, сверху — два яйца пашот и ломтики лосося, полить все сверху соусом.
Тако на завтрак от шеф-повара ресторана Sangre Fresca Марко Антонио Феррейра
© Фото : предоставлено рестораном Sangre FrescaТако на завтрак от ресторана Sangre Fresca
© Фото : предоставлено рестораном Sangre Fresca
Тако на завтрак от ресторана Sangre Fresca
Ингредиенты:
Кукурузная лепешка тостадос — 3 штуки
Скрэмбл — 80 г
Сметана — 26 г
Картофель — 45 г
Гуакамоле — 50 г
Соус Пико-де-гайо — 30 г
Кинза — 3 г
Сыр козий — 13 г
Способ приготовления:
Для гуакамоле необходимо смешать 47 граммов авокадо с кинзой, зирой, соком лайма, оливковым и чесночным маслами.
Чтобы получить пико-де-гайо, нужно к 45 граммам мелко нарезанных розовых томатов добавить три грамма красного лука, перца чили и перемешать все ингредиенты, присоединив к ним чесночное масло, сок лайма, соль и перец.
Приготовить скрэмбл из куриного яйца с добавлением сметаны.
Мелкими кубиками нарезать картофель, затем обжарить его на оливковом масле.
На кукурузную лепешку тостадос выложить гуакамоле, сверху — обжаренный картофель и скрэмбл, добавить пико-де-гайо, козий сыр и кинзу.
Сугудай из муксуна с теплым мини-картофелем от шеф-повара ресторана Savva Андрея Шмакова
© Фото : предоставлено рестораном SavvaСугудай из муксуна, щучья икра со сметаной, теплая картошка и шмаковка с хреном
© Фото : предоставлено рестораном Savva
Сугудай из муксуна, щучья икра со сметаной, теплая картошка и шмаковка с хреном
Ингредиенты:
Муксун — 100 г
Растительное масло — 10 г
Маринованный лук — 30 г
Соль — 2 г
Укроп — 3 г
Сливочное топленое масло — 5 г
Мини-картофель — 80 г
Соус цитронет — 25 г
Гренки из черного хлеба — 15 г
Петрушка — 4 г
Щучья икра — 10 г
Сметана — 15 г
Способ приготовления:
Филе муксуна нарезать тонкими слайсами и соединить с маринованным красным луком и петрушкой.
Для соуса цитронет смешать по три грамма фрешей лимона и лайма с 12 граммами растительного масла и по два грамма соусов мирин и мицукан. Добавить по вкусу мед, пюре юдзу, соль, чеснок и оставить на два часа.
Заправить филе муксуна полученной смесью, выложить на подушку из сметаны и щучьей икры.
Украсить блюдо луком-сибулетом. Подавать с теплым мини-картофелем, политым нерафинированным маслом с укропом, а также гренками из бородинского хлеба.
Жареная картошка с вешенками от шеф-повара ресторана BURO.TSUM Егора Макарова
© Фото : предоставлено рестораном BURO.TSUMЖареная картошка с вешенками
© Фото : предоставлено рестораном BURO.TSUM
Жареная картошка с вешенками
Ингредиенты:
Картофель — 400 г
Лук репчатый — 50 г
Вешенки — 100 г
Растительное масло — 1 столовая ложка
Петрушка — 5 г
Чеснок — 1 зубчик
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Способ приготовления:
Картофель нарезать тонкими пластинками шириной в три миллиметра, обжарить на растительном масле до золотистого цвета вместе с зубчиком чеснока, луком и вешенками. Добавить соль, перец по вкусу. Подавать, посыпав петрушкой.
Картофельный гратен с трюфелем и пармезаном от бренд-шефа ресторана GRACE Bistro Владимира Чистякова
© Фото : предоставлено рестораном GRACE BistroКартофельный гратен с трюфелем и пармезаном
© Фото : предоставлено рестораном GRACE Bistro
Картофельный гратен с трюфелем и пармезаном
Ингредиенты:
Картофель — 1300 г
Тимьян свежий — 5 г
Черный перец — 7,5 г
Лавровый лист — 1,5 г
Соль — 7,5 г
Молоко — 250 мл
Сливки — 500 мл
Масло оливковое — 2 столовых ложки
Трюфельное масло — 5 мл
Зеленый лук — 5 г
Пармезан — 30 г
Микс салатных листьев — 20 г
Способ приготовления:
Картофель нарезать на тонкие слайсы, положить в глубокую кастрюлю, добавить тимьян, соль, перец, лавровый лист, сливки жирностью 33 процента и молоко. Перемешивая, тушить до мягкости клубней.
Равномерно выложить смесь на противень, запекать 40 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый гратен немного остудить и положить в холодильник на ночь.
Перед подачей отправить ненадолго в духовку, посыпав пармезаном. Затем полить трюфельным маслом, добавить нарезанный зеленый лук и салатные листья.
Ньокки из картофеля с белыми грибами от шеф-повара 1870 Abrau-Durso Wine & Food Павла Тарасова
© Фото : предоставлено рестораном 1870 Abrau-Durso Wine & FoodНьокки с мраморной говядиной и белыми грибам
© Фото : предоставлено рестораном 1870 Abrau-Durso Wine & Food
Ньокки с мраморной говядиной и белыми грибам
Ингредиенты:
Отварной картофель — 500 г
Пармезан — 80 г
Соль — 3 г
Мускатный орех — 1 г
Куриный желток — 3 штуки
Мука крупного помола — 120 г
Способ приготовления:
Отварить картофель, смешать его до однородности с натертым пармезаном, желтками, мукой, мускатным орехом. Через полчаса поделить массу на небольшие части, раскатать колбаски, нарезать и придать клецкам нужную форму при помощи вилки.
Для соуса обжарить 50 граммов говяжьей вырезки, 30 граммов белых грибов, вылить 20 граммов белого вина. Добавить 80 граммов куриного бульона, столько же — сливок жирностью 33 процента, соль, перец. Когда соус выпарится до необходимой консистенции, вмешать 30 граммов пармезана, по пять — петрушки и трюфельного масла. Полить этой смесью обжаренные ньокки и подать на стол.
16 октября, 08:00ТуризмВкусно и приятно. Лучшие рецепты блюд, которые дарят комфорт