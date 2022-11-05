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Партнерство ГРУ и СВР послужит делу победы над неонацизмом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.11.2022
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Партнерство ГРУ и СВР послужит делу победы над неонацизмом, заявил Нарышкин
Партнерство ГРУ и СВР послужит делу победы над неонацизмом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 05.11.2022
Партнерство ГРУ и СВР послужит делу победы над неонацизмом, заявил Нарышкин
Эффективное сотрудничество, установившееся между российской военной разведкой и Службой внешней разведки РФ послужит общему делу победы над современным... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:04
2022-11-05T08:07
безопасность
сергей нарышкин
сергей шойгу
россия
петроград
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
главное разведывательное управление рф
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Эффективное сотрудничество, установившееся между российской военной разведкой и Службой внешней разведки РФ послужит общему делу победы над современным нацизмом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в поздравлении министру обороны Сергею Шойгу по случаю отмечаемого в субботу Дня военного разведчика."Страницы истории военной разведки полны имен мужественных и талантливых людей, храбро служивших своему Отечеству, добывавших ценнейшие сведения подчас с риском для собственной жизни, которые были необходимы для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности. Верное лучшим традициям предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков совершенствует профессиональные навыки и умения, проявляя при этом мужество и самоотверженность", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте СВР.Военная разведка сегодня, обладая богатым опытом и уникальными возможностями, с успехом справляется со всеми задачами, поставленными руководством страны, отметил Нарышкин."В этот знаменательный день от души желаю Вам, Сергей Кужугетович, новых достижений в службе, боевого настроя, крепкого здоровья и благополучия. Победа будет за нами!" - написал Нарышкин.День военного разведчика – профессиональный военный праздник России. Учрежден приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года, отмечается 5 ноября. В этот день в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Красной армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой, именуемого Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Широко используется другое наименование - Главное разведывательное управление (ГРУ). Оно является органом внешней разведки министерства обороны России и решает задачи в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах.
https://ria.ru/20221105/shoygu-1829301659.html
https://ria.ru/20221105/razvedchik-1829007423.html
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безопасность, сергей нарышкин, сергей шойгу, россия, петроград, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф
Безопасность, Сергей Нарышкин, Сергей Шойгу, Россия, Петроград, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Главное разведывательное управление РФ
08:04 05.11.2022 (обновлено: 08:07 05.11.2022)
 
Партнерство ГРУ и СВР послужит делу победы над неонацизмом, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что эффективное партнерство ГРУ и СВР послужит победе над неонацизмом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Эффективное сотрудничество, установившееся между российской военной разведкой и Службой внешней разведки РФ послужит общему делу победы над современным нацизмом, заявил директор СВР Сергей Нарышкин в поздравлении министру обороны Сергею Шойгу по случаю отмечаемого в субботу Дня военного разведчика.
"Страницы истории военной разведки полны имен мужественных и талантливых людей, храбро служивших своему Отечеству, добывавших ценнейшие сведения подчас с риском для собственной жизни, которые были необходимы для защиты национальных интересов и обеспечения безопасности. Верное лучшим традициям предшественников, нынешнее поколение военных разведчиков совершенствует профессиональные навыки и умения, проявляя при этом мужество и самоотверженность", - говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте СВР.
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Военная разведка сегодня, обладая богатым опытом и уникальными возможностями, с успехом справляется со всеми задачами, поставленными руководством страны, отметил Нарышкин.
"Уверен, что товарищеское взаимодействие и эффективное сотрудничество, установившееся между нашими ведомствами, послужит общему делу победы над нацизмом", - подчеркнул директор СВР.
"В этот знаменательный день от души желаю Вам, Сергей Кужугетович, новых достижений в службе, боевого настроя, крепкого здоровья и благополучия. Победа будет за нами!" - написал Нарышкин.
День военного разведчика – профессиональный военный праздник России. Учрежден приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года, отмечается 5 ноября. В этот день в 1918 году в Петрограде в составе Полевого штаба Красной армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой, именуемого Главным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Широко используется другое наименование - Главное разведывательное управление (ГРУ). Оно является органом внешней разведки министерства обороны России и решает задачи в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах.
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00:19
День военного разведчика в России
 
БезопасностьСергей НарышкинСергей ШойгуРоссияПетроградСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Главное разведывательное управление РФ
 
 
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