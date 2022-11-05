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В США разоблачили "теневое правительство", руководящее Америкой - РИА Новости, 05.11.2022
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В США разоблачили "теневое правительство", руководящее Америкой
В США разоблачили "теневое правительство", руководящее Америкой - РИА Новости, 05.11.2022
В США разоблачили "теневое правительство", руководящее Америкой
Действия Джо Байдена в роли президента США указывают лишь на то, что Америкой на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T04:23
2022-11-05T10:45
в мире
джордж сорос
джо байден
сша
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Действия Джо Байдена в роли президента США указывают лишь на то, что Америкой на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций, написал обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.По мнению автора, Байден, который забывает имена и страдает "явным слабоумием", не мог самостоятельно подписать "все те десятки крайне радикальных указов", спровоцировавших "разрушительную инфляцию", иммиграционный и энергетический кризисы, "терроризирование" граждан.Автор статьи выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций."Глядя на то, что происходит сейчас, и извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет", — резюмировал обозреватель.Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
https://ria.ru/20221105/bayden-1829305780.html
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в мире, джордж сорос, джо байден, сша
В мире, Джордж Сорос, Джо Байден, США
04:23 05.11.2022 (обновлено: 10:45 05.11.2022)
 
В США разоблачили "теневое правительство", руководящее Америкой

AT: США правит не Байден, а сети организаций американского миллиардера Джорджа Сороса

© AFP 2022 / VINCENZO PINTOСилуэт американского миллиардера Джорджа Сороса
Силуэт американского миллиардера Джорджа Сороса - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / VINCENZO PINTO
Силуэт американского миллиардера Джорджа Сороса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Действия Джо Байдена в роли президента США указывают лишь на то, что Америкой на самом деле управляет миллиардер Джордж Сорос через сети своих организаций, написал обозреватель American Thinker Брайан Каменкер.
По мнению автора, Байден, который забывает имена и страдает "явным слабоумием", не мог самостоятельно подписать "все те десятки крайне радикальных указов", спровоцировавших "разрушительную инфляцию", иммиграционный и энергетический кризисы, "терроризирование" граждан.

"Все указывает на причастность к этому сети организаций Сороса. Люди там чрезвычайно умны и опытны, они страстно ненавидят Америку, они шли к этому в течение нескольких десятилетий, и у них есть доступ к несметным богатствам и влиянию. Они более чем способны организовать все то, что упомянуто выше", — заявил Каменкер.

Автор статьи выразил мнение, что Байден стал президентом благодаря масштабным скоординированным усилиям, направленным на подрыв избирательного процесса в США, при вовлечении миллиардов долларов и самых влиятельных американских корпораций и политических организаций.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
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"Глядя на то, что происходит сейчас, и извлекая уроки из прошлого, без преувеличения можно сказать, что мы все пассажиры поезда, который мчится в ад. Если мы не остановим его в ближайшее время, пути назад уже не будет", — резюмировал обозреватель.
Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Сорос активно занимается политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и Евромайдан в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
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