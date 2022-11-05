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В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек
В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек - РИА Новости, 05.11.2022
В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек
Жертвами крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме стали пять человек, четверо пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T07:11
2022-11-05T07:11
2022-11-05T08:29
происшествия
россия
кострома
костромская область
сергей ситников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в кафе в костроме
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Жертвами крупного пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме стали пять человек, четверо пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Крупный пожар произошел в заведении в ночь на субботу. Из здания эвакуировали 250 человек. Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Костромской области генерал-майор внутренней службы Дмитрий Корнеев, ранг пожара поднят до третьего. Пожар ликвидируют 50 человек и 20 единиц техники, в том числе 43 человека и 17 единиц техники от МЧС России. Возгорание локализовано.На всей площади 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. На место пожара прибыл губернатор Сергей Ситников.Как сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Костромской области, из дома рядом с ночным клубом пятнадцать человек эвакуировали.
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происшествия, россия, кострома, костромская область, сергей ситников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в кафе в костроме
Происшествия, Россия, Кострома, Костромская область, Сергей Ситников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в кафе в Костроме
07:11 05.11.2022 (обновлено: 08:29 05.11.2022)
В Костроме при пожаре в ночном клубе погибли пять человек
В Костроме при пожаре в ночном клубе "Полигон" погибли пять человек, четверо пострадали