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ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 05.11.2022

ВСУ выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" по Киевскому району Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T20:34

2022-11-05T20:34

2022-11-05T20:41

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ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка из реактивной системы залпового огня "Град", сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел <…> 20.15 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", — говорится в публикации.До этого ВСУ в течение часа дважды открывали огонь по Киевскому району, выпустив в общей сложности шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.Киевский район расположен в северной части Донецка. Там находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена", там заканчивается главная городская артерия — улица Артема. С 2014 года, после того как ДНР провозгласила независимость от Киева, украинские силовики регулярно подвергают этот район обстрелам. Его северной окраиной считается аэропорт, разрушенный в ходе многомесячных боев.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221105/spetsoperatsiya-1828712267.html

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк