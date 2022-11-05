https://ria.ru/20221105/obstanovka-1829356141.html
Совет командующих погранвойсками обсудил обстановку на внешних границах СНГ
Совет командующих погранвойсками обсудил обстановку на внешних границах СНГ - РИА Новости, 05.11.2022
Совет командующих погранвойсками обсудил обстановку на внешних границах СНГ
Совет командующих погранвойсками СНГ обсудил на заседании в Душанбе обстановку на внешних границах государств–участников Содружества, говорится в сообщение... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T14:46
2022-11-05T14:46
2022-11-05T14:46
душанбе
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ДУШАНБЕ, 5 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Совет командующих погранвойсками СНГ обсудил на заседании в Душанбе обстановку на внешних границах государств–участников Содружества, говорится в сообщение пресс-службы Главного управления погранвойск Таджикистана."В рамках дальнейшей работы Совета были проанализированы обстановка на внешних границах государств – участников СНГ и тенденции ее развития, рассмотрены итоги проведения совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств Содружества на северо-западном, западном и Центральноазиатском направлениях в 2022 году, а также организационные вопросы их проведения в 2023 году", - сообщает пресс-служба.В заседании приняли участие делегации от девяти пограничных ведомств государств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих погранвойсками, взаимодействующих органов Содружества, а также рабочих структур профильных международных организаций.На заседании было отмечено, что противостояние современным вызовам и угрозам призывает к сосредоточению и наращиванию усилий по совершенствованию взаимодействия во всех сферах. Свидетельством тому является последовательное и целенаправленное проведение пограничными ведомствами стран Содружества и Координационной службой СКПВ совместных практических мероприятий в тесном взаимодействии с органами СНГ и рабочими структурами международных организаций.Был одобрен проект соглашения о взаимодействии Совета командующих Пограничными войсками и Исполкома СНГ.Участники обсудили ход выполнения Программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы и реализацию положений межгосударственных программ в противодействии трансграничной преступности, рассмотрели вопросы совершенствования информационного сотрудничества пограничных ведомств СНГ, научно-исследовательской и образовательной деятельности, подготовки кадров.
https://ria.ru/20221014/terrorizm-1823951885.html
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душанбе, таджикистан, снг, содружество , в мире
Душанбе, Таджикистан, СНГ, Содружество , В мире
Совет командующих погранвойсками обсудил обстановку на внешних границах СНГ
Совет командующих погранвойсками обсудил в Душанбе обстановку на внешних границах СНГ
ДУШАНБЕ, 5 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Совет командующих погранвойсками СНГ обсудил на заседании в Душанбе обстановку на внешних границах государств–участников Содружества, говорится в сообщение пресс-службы Главного управления погранвойск Таджикистана.
"В рамках дальнейшей работы Совета были проанализированы обстановка на внешних границах государств – участников СНГ и тенденции ее развития, рассмотрены итоги проведения совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств Содружества на северо-западном, западном и Центральноазиатском направлениях в 2022 году, а также организационные вопросы их проведения в 2023 году", - сообщает пресс-служба.
В заседании приняли участие делегации от девяти пограничных ведомств государств – участников СНГ, Координационной службы Совета командующих погранвойсками, взаимодействующих органов Содружества, а также рабочих структур профильных международных организаций.
На заседании было отмечено, что противостояние современным вызовам и угрозам призывает к сосредоточению и наращиванию усилий по совершенствованию взаимодействия во всех сферах. Свидетельством тому является последовательное и целенаправленное проведение пограничными ведомствами стран Содружества и Координационной службой СКПВ совместных практических мероприятий в тесном взаимодействии с органами СНГ и рабочими структурами международных организаций.
Был одобрен проект соглашения о взаимодействии Совета командующих Пограничными войсками и Исполкома СНГ.
Участники обсудили ход выполнения Программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних границах на 2021–2025 годы и реализацию положений межгосударственных программ в противодействии трансграничной преступности, рассмотрели вопросы совершенствования информационного сотрудничества пограничных ведомств СНГ, научно-исследовательской и образовательной деятельности, подготовки кадров.