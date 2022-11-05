https://ria.ru/20221105/nikotin-1829017630.html

Превращает в мужчину. Ученые раскрыли действие никотина на женский мозг

Превращает в мужчину. Ученые раскрыли действие никотина на женский мозг - РИА Новости, 05.11.2022

Превращает в мужчину. Ученые раскрыли действие никотина на женский мозг

Шведские биологи выяснили, что никотин блокирует выработку эстрогенов — женских половых гормонов. По мнению ученых, этим объясняются некоторые "мужские"... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:00

2022-11-05T08:00

2022-11-05T08:11

наука

биология

медицина

курение

никотин

женщины

гормоны

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Шведские биологи выяснили, что никотин блокирует выработку эстрогенов — женских половых гормонов. По мнению ученых, этим объясняются некоторые "мужские" особенности поведения курящих женщин. О молекулярных механизмах изменений в мозге под действием табака и их последствиях для здоровья — в материале РИА Новости.Метаболизм курильщицыВлияние никотина на человека достаточно хорошо изучено. Известно, что длительное употребление сигарет вызывает такие заболевания, как гипергликемия, артериальная гипертония, атеросклероз, тахикардия, аритмия, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда. В сочетании со смолами никотин способствует развитию рака легких, языка и гортани. Курение также снижает кровоток по всему телу, что, в свою очередь, повреждает нервы. А еще в дыме содержатся свободные радикалы — молекулы, атакующие все органы и ткани организма.По данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), курение — основная причина предотвратимой смертности в США. Ежегодно от сигарет там умирает больше людей, чем от ВИЧ, наркотиков, алкоголя, автомобильных аварий и огнестрельных ранений вместе взятых. При этом Соединенные Штаты далеко не самая курящая страна.В целом физиологическое воздействие никотина на организм не зависит от пола, но есть некоторые различия. Известно, что женщины быстрее привыкают и тяжелее бросают курить. Обычно это объясняют более подвижной психикой и зависимостью от настроения, а также беспокойством по поводу набора веса при отказе от сигарет. Однако ученые думают, что причины лежат глубже — на уровне обмена веществ.Никотин метаболизируется в печени посредством ряда биохимических реакций. Приблизительно 80 процентов преобразуется в котинин, сохраняющийся в плазме крови до 16 часов, а остальное — в другие метаболиты, которые выводятся с мочой. Несколько лет назад американские ученые установили, что женские гормоны ускоряют метаболизм никотина, за счет чего токсины быстрее покидают организм. Благодаря этому женщины легче переносят последствия курения, а зависимость у них возникает раньше.Особенностями гормональных реакций авторы объясняют и другие различия между мужчинами и женщинами в вопросах, касающихся курения. В частности, женщины более устойчивы к никотинзаместительной терапии, у них чаще случаются рецидивы при попытке бросить курение, отчетливее проявлен фактор наследственности. Кроме того, они подвержены большему риску развития заболеваний, напрямую связанных с потреблением табака, — таких как рак легких и болезни сердца.Пробрало до мозгаИзвестно, что никотин негативно влияет на мозговое кровообращение, индуцирует образование тромбов, нарушает защитную функцию гематоэнцефалического барьера и эндотелиальных клеток, выстилающих стенки сосудов, что становится причиной воспаления. У женщин в дополнение к этим общим пагубным последствиям, при никотиновой зависимости снижается уровень половых гормонов — эстрогенов. Это приводит к нарушению нормальной периодичности менструального цикла, раннему наступлению менопаузы и другим гормональным сбоям.Выделяют три вида эстрогенов: эстрадиол, эстрон и эстриол. Они образуются в организме из андрогенов — мужских половых гормонов, вырабатываемых семенниками у мужчин и яичниками у женщин. Под действием фермента ароматазы, который производится в таламусе (отделе в центральной части головного мозга) — мужской гормон тестостерон переходит в женский эстрадиол, а андростендион — в эстрон. Из них на следующем этапе образуется третий женский гормон — эстриол. У мужчин таламус вырабатывает значительно меньше ароматазы, чем у женщин, поэтому у них синтез эстрогенов не активен.Недавно шведские ученые впервые установили в эксперименте с участием людей, что никотин подавляет выработку эстрогенов в женском мозге. Результаты они представили на 35-м Конгрессе Европейского колледжа нейропсихофармакологии (ECNP), проходившем в октябре 2022-го в Вене."Эффект можно наблюдать даже после единичной дозы никотина, эквивалентной одной сигарете, что показывает, насколько сильно курение влияет на мозг женщины, — приводятся в пресс-релизе колледжа слова руководителя исследования, доцента Эрики Комаско из Упсальского университета. — Возможно, снижение выработки эстрогенов распространяется и на другие функции, например на репродуктивную систему женщин".Авторы работали с группой из десяти здоровых женщин-добровольцев. Интраназально им вводили дозу никотина, которую обычно потребляют курильщики, а вместе с ней — радиоактивный индикатор в составе молекулы, связывающейся с ароматазой. Благодаря этому ученые с помощью методов магнитно-резонансной (МРТ) и позитронно-эмиссионной (ПЭТ) томографии смогли отследить, сколько фермента образуется и в каком участке мозга.Сканирование показало, что до начала эксперимента ароматаза присутствовала в различных отделах промежуточного мозга — таламусе, гипоталамусе и миндалевидном теле. Эти области, относящиеся к лимбической системе, — важные центры управления эндокринными процессами и многими основными функциями организма. После введения никотина количество ароматазы в таламусе резко снизилось. Таким образом ученые впервые напрямую увидели, где вырабатывается фермент, необходимый для синтеза эстрогенов, и получили подтверждение того, что никотин подавляет его образование.Игры гормоновПолучается, что в гормональном плане с каждой сигаретой женщина становится немного мужчиной, поскольку меньшее количество мужских гормонов преобразуется в женские. Этим, по мнению ученых, можно объяснить появление мужских черт в поведении курящих женщин, а также некоторые физиологические изменения — например, грубый голос.Ранее ученые установили, что с экспрессией ароматазы связаны нейронные сети, отвечающие за настроение, агрессию и сексуальное поведение. В экспериментах на приматах специалисты наблюдали, как меняется поведение и нейрофизиология животных после введения дозы никотина.На этом роль эстрогенов не ограничивается. Известно, что женские половые гормоны обеспечивают нормальное кровообращение в мозге, поэтому женщины значительно меньше подвержены инсультам, а ослабление их выработки делает мозг более подверженным ишемическим повреждениям.Но есть и хорошая новость. Если вовремя бросить курить, гормональный фон восстанавливается. Правда, если изменения не зашли слишком далеко. К тому же, вряд ли все зависит от одного-единственного фактора."Табачная зависимость представляет собой сложное расстройство, — пишет в комментарии к исследованию почетный профессор психиатрии и наркологии Академического медицинского центра Амстердамского университета Вим ван ден Бринк. — Маловероятно, что специфическое влияние никотина на таламус и выработку эстрогенов объясняет все наблюдаемые различия в развитии, лечении и результатах между курильщиками мужского и женского пола. Но это направление, несомненно, заслуживает дальнейшего изучения".Закономерно возникает вопрос: можно ли восполнить запасы эстрогена с помощью заместительной гормональной терапии (ЗГТ)? Медики не рекомендуют этого делать, по крайней мере без консультации с врачом, из-за риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же ЗГТ несовместима с курением. Так что с вредной привычкой все равно придется расстаться.

https://ria.ru/20221025/omolozhenie-1826352167.html

https://ria.ru/20221014/atf-1823395205.html

https://ria.ru/20221029/vaktsina-1827545801.html

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2022

Владислав Стрекопытов

Владислав Стрекопытов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владислав Стрекопытов

биология, медицина, курение, никотин, женщины, гормоны