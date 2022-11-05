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Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма - РИА Новости, 05.11.2022
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Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма
Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма - РИА Новости, 05.11.2022
Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование стран Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T13:43
2022-11-05T13:43
в мире
мария захарова
россия
италия
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евросоюз
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование стран Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, назвав этот шаг аморальным.Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил журналистам, что Италия, Австрия и Германия впервые в истории в пятницу проголосовали на заседании Третьего комитета ГА ООН против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма."Суть её (резолюции - ред.) могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - написала дипломат в своём Telegram-канале.Она напомнила, что "в прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС воздержались при голосовании". А в этом году западные страны проголосовали против. "И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли", - подчеркивает Захарова.По мнению дипломата, это является "политическим лицемерием".В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. В этом году за него голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году оказались не только США и Украина (как было в последние годы): среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html
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в мире, мария захарова, россия, италия, германия, генеральная ассамблея оон, евросоюз
В мире, Мария Захарова, Россия, Италия, Германия, Генеральная Ассамблея ООН, Евросоюз
13:43 05.11.2022
 
Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма

Захарова назвала голосование против резолюции о борьбе с героизацией нацизма лицемерием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование стран Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, назвав этот шаг аморальным.
Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил журналистам, что Италия, Австрия и Германия впервые в истории в пятницу проголосовали на заседании Третьего комитета ГА ООН против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма.
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"Суть её (резолюции - ред.) могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - написала дипломат в своём Telegram-канале.
Она напомнила, что "в прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС воздержались при голосовании". А в этом году западные страны проголосовали против. "И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли", - подчеркивает Захарова.
По мнению дипломата, это является "политическим лицемерием".
В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. В этом году за него голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году оказались не только США и Украина (как было в последние годы): среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.
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В миреМария ЗахароваРоссияИталияГерманияГенеральная Ассамблея ООНЕвросоюз
 
 
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