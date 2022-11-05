https://ria.ru/20221105/natsizm-1829346533.html

Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма

Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма - РИА Новости, 05.11.2022

Захарова оценила итоги голосования по резолюции ГА ООН о героизации нацизма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование стран Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T13:43

2022-11-05T13:43

2022-11-05T13:43

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политическим лицемерием голосование стран Запада против резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, назвав этот шаг аморальным.Ранее уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил журналистам, что Италия, Австрия и Германия впервые в истории в пятницу проголосовали на заседании Третьего комитета ГА ООН против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма."Суть её (резолюции - ред.) могут поставить под сомнение только аморальные деятели", - написала дипломат в своём Telegram-канале.Она напомнила, что "в прошлом году по такому же тексту проекта резолюции ГА ООН о борьбе против героизации нацизма страны ЕС воздержались при голосовании". А в этом году западные страны проголосовали против. "И те, кто поддерживали фашизм в 20-м веке, и те, кто от него пострадали и чуть было не исчезли", - подчеркивает Захарова.По мнению дипломата, это является "политическим лицемерием".В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Голосование по нему проходит ежегодно. В этом году за него голосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Однако против в этом году оказались не только США и Украина (как было в последние годы): среди тех, кто не поддержал проект, оказались Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Страны, голосовавшие против, аргументировали свою позицию в основном тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20221105/ukraina-1829276294.html

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мария захарова, россия, италия, германия, генеральная ассамблея оон, евросоюз