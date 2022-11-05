02:41 05.11.2022 (обновлено: 09:28 05.11.2022)
ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Италия, Австрия и ФРГ выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
ООН, 5 ноя — РИА Новости. Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.
"На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма", — подчеркнул дипломат.
В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
В этом году за него проголосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Против выступили не только США и Украина, как было в последние годы, но также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения специальной военной операции на Украине.
Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.