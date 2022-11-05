https://ria.ru/20221105/oon-1829304890.html

ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 05.11.2022

ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T02:41

2022-11-05T02:41

2022-11-05T09:28

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ООН, 5 ноя — РИА Новости. Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.Представитель внешнеполитического ведомства предположил, что в действиях Рима, Вены и Берлина взяли верх политические соображения.В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В этом году за него проголосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Против выступили не только США и Украина, как было в последние годы, но также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения специальной военной операции на Украине.Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.

https://ria.ru/20221104/rezolyutsiya-1829280114.html

https://ria.ru/20221103/komitet-1829126280.html

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в мире, григорий лукьянцев, италия, германия, австрия, оон, евросоюз, россия