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ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 05.11.2022
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ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 05.11.2022
ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма
Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T02:41
2022-11-05T09:28
в мире
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ООН, 5 ноя — РИА Новости. Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.Представитель внешнеполитического ведомства предположил, что в действиях Рима, Вены и Берлина взяли верх политические соображения.В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".В этом году за него проголосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Против выступили не только США и Украина, как было в последние годы, но также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения специальной военной операции на Украине.Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.
https://ria.ru/20221104/rezolyutsiya-1829280114.html
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в мире, григорий лукьянцев, италия, германия, австрия, оон, евросоюз, россия
В мире, Григорий Лукьянцев, Италия, Германия, Австрия, ООН, Евросоюз, Россия
02:41 05.11.2022 (обновлено: 09:28 05.11.2022)
 
ФРГ выступила против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Италия, Австрия и ФРГ выступили против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 5 ноя — РИА Новости. Италия, Австрия и Германия проголосовали против российской резолюции, нацеленной на борьбу с героизацией нацизма, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

"На моей памяти это первый случай в истории. Даже когда в 2011 году был раскол в рядах Евросоюза и часть государств — членов ЕС проголосовала против, а часть воздержалась, представители Германии, Италии и Австрии нас клятвенно заверяли, что они никогда по принципиальным соображениям не смогут голосовать против документа, в котором осуждается героизация нацизма", — подчеркнул дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства предположил, что в действиях Рима, Вены и Берлина взяли верх политические соображения.
В пятницу Третий комитет ГА ООН принял проект резолюции "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
Вчера, 20:53
МИД: Запад не сорвал принятие резолюции по борьбе с героизацией нацизма
В этом году за него проголосовали 106 стран, в том числе, как всегда, Израиль. Против выступили не только США и Украина, как было в последние годы, но также Германия, Британия, Франция, Япония, Италия, Грузия, страны Балтии, Венгрия. Они аргументировали свою позицию тем, что Россия якобы эксплуатирует тему борьбы с неонацизмом в целях проведения специальной военной операции на Украине.
Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры для того, чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений.
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. Резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, при необходимости на законодательном уровне.
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