https://ria.ru/20221105/nato-1829360104.html

В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции

В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции - РИА Новости, 05.11.2022

В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции

НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:20

2022-11-05T15:20

2022-11-05T15:20

в мире

йенс столтенберг

владимир путин

россия

швеция

финляндия

нато

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АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны."НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в альянс. Слова генсека приводит турецкая газета Dünya.

https://ria.ru/20221105/nato-1829349800.html

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финляндия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, швеция, финляндия, нато