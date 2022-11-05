Рейтинг@Mail.ru
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/nato-1829360104.html
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции - РИА Новости, 05.11.2022
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции
НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:20
2022-11-05T15:20
в мире
йенс столтенберг
владимир путин
россия
швеция
финляндия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны."НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в альянс. Слова генсека приводит турецкая газета Dünya.
https://ria.ru/20221105/nato-1829349800.html
россия
швеция
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, швеция, финляндия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Швеция, Финляндия, НАТО
15:20 05.11.2022
 
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции

Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует менять ядерные позиции и развертывания

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны.
"НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в альянс. Слова генсека приводит турецкая газета Dünya.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
Вчера, 14:13
Сигнал для России. В США увидели опасность для НАТО
 
В миреЙенс СтолтенбергВладимир ПутинРоссияШвецияФинляндияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала