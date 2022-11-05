https://ria.ru/20221105/nato-1829360104.html
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции - РИА Новости, 05.11.2022
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции
НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:20
2022-11-05T15:20
2022-11-05T15:20
в мире
йенс столтенберг
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АНКАРА, 5 ноя - РИА Новости. НАТО не планирует менять свои ядерные позиции, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны."НАТО не планирует менять свои ядерные позиции и развертывания", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, будет ли технически возможно разместить ядерный потенциал организации в Швеции и Финляндии, если эти страны вступят в альянс. Слова генсека приводит турецкая газета Dünya.
https://ria.ru/20221105/nato-1829349800.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, швеция, финляндия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Швеция, Финляндия, НАТО
В НАТО заявили, что не планируют менять ядерные позиции
Генсек НАТО Столтенберг: альянс не планирует менять ядерные позиции и развертывания