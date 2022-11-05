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В НАТО назвали риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшим
В НАТО назвали риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшим - РИА Новости, 05.11.2022
В НАТО назвали риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшим
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому очень серьезно, заявил генсек... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T12:46
2022-11-05T12:46
2022-11-05T12:48
в мире
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск применения Россией ядерного оружия на Украине невелик, но альянс относится к этому очень серьезно, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия никогда ничего инициативно не говорила по поводу применения ядерного оружия, а нагнетание тезиса о возможности применения ядерного оружия со стороны России используется для целей негативно повлиять на дружественные России страны."Риск того, что Россия применит ядерное оружие на Украине, невелик, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно. Россия ведет себя безответственно и безрассудно. Ядерное оружие изменит характер конфликта. В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание. Ядерная позиция России не изменилась", - сказал Столтенберг в интервью турецком телеканалу NTV.
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в мире, йенс столтенберг, владимир путин, россия, украина, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Россия, Украина, НАТО
12:46 05.11.2022 (обновлено: 12:48 05.11.2022)
В НАТО назвали риск применения Россией ядерного оружия на Украине небольшим
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что риск применения Россией ЯО на Украине невелик