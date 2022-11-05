Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/mid-1829312015.html
МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея
МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея - РИА Новости, 05.11.2022
МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея
Россия готова предоставить образцы оружия, документы и другие артефакты для строящегося в столице Зимбабве Хараре Музея освобождения Африки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T07:42
2022-11-05T07:42
эммерсон мнангагва
владимир путин
валентина матвиенко
россия
африка
зимбабве
совет федерации рф
российский государственный гуманитарный университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_0fc183ad8188a1bf51d43170c3e6300a.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Россия готова предоставить образцы оружия, документы и другие артефакты для строящегося в столице Зимбабве Хараре Музея освобождения Африки, заявил РИА Новости начальник отдела департамента Африки МИД РФ Максим Дульян.Музей освобождения Африки строится в Хараре на территории площадью 100 гектаров, церемония закладки фундамента состоялась в декабре 2020 года. Как заявил РИА Новости директор Института Африканских исследований Зимбабве Кваме Музавази, музей откроется до конца 2023 года."Президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва обращался лично к президенту Владимиру Путину с выражением такой идеи в 2021 году, было целое послание на эту тему. Сейчас на стадии согласования, какие экспонаты можно предоставить. У зимбабвийской стороны был интерес, чтобы мы предоставили артефакты – оружие какое-то или реликвии разного плана", - рассказал Дульян.Он отметил, что по инициативе зимбабвийской стороны на территории музея будет также установлен памятник, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне.С российской стороны проект курирует Совет Федерации, в том числе тема создания музея и открытия памятника поднималась в ходе визита председателя Совфеда Валентины Матвиенко в Зимбабве и ее переговоров с президентом республики в июне этого года."Это исторический проект, который прослеживает всю историю освобождения Африканского континента, начиная с доисторических времен до начала эпохи колонизации, рабства, империализма и до победы в Великой Отечественной войне. В секции, посвященной России, мы расскажем, как Россия и Африка объединились, чтобы бороться вместе. А также как сейчас Африка поддерживает Россию в ее противостоянии", - пояснил в беседе с РИА Новости Музавази.Он добавил, что этот музей предназначен не только для африканцев, но и для туристов из других стран, которые хотят узнать больше об истории Африки. В экспозиции также будут представлены артефакты стран, которые не относятся к континенту, но являются его друзьями – это Россия, Китай и Куба.Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между РГГУ и Институтом Африканских исследований Республики Зимбабве, университет стал первым российским техническим экспертом в создании Музея освобождения Африки. РГГУ готов поделиться своими компетенциями в сфере музейного проектирования и дизайна музейных пространств, в частности? инсталляций и интерактивных экспонатов, а также помочь в поиске архивных материалов, которые соответствуют тематике музея.
https://ria.ru/20221103/posol-1829038377.html
https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html
https://ria.ru/20221103/lavrov-1829135528.html
россия
африка
зимбабве
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/07/1807896019_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d17904de6f668c1cb5910ae1cf7d9c52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
эммерсон мнангагва, владимир путин, валентина матвиенко, россия, африка, зимбабве, совет федерации рф, российский государственный гуманитарный университет, в мире
Эммерсон Мнангагва, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Россия, Африка, Зимбабве, Совет Федерации РФ, Российский государственный гуманитарный университет, В мире
07:42 05.11.2022
 
МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея

Дипломат Дульян: Россия готова предоставить Зимбабве образцы оружия для музея

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Россия готова предоставить образцы оружия, документы и другие артефакты для строящегося в столице Зимбабве Хараре Музея освобождения Африки, заявил РИА Новости начальник отдела департамента Африки МИД РФ Максим Дульян.
Музей освобождения Африки строится в Хараре на территории площадью 100 гектаров, церемония закладки фундамента состоялась в декабре 2020 года. Как заявил РИА Новости директор Института Африканских исследований Зимбабве Кваме Музавази, музей откроется до конца 2023 года.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 16:33
Посол Эр-Рияда обсудил в МИД России ситуацию в зоне Персидского залива
"Президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва обращался лично к президенту Владимиру Путину с выражением такой идеи в 2021 году, было целое послание на эту тему. Сейчас на стадии согласования, какие экспонаты можно предоставить. У зимбабвийской стороны был интерес, чтобы мы предоставили артефакты – оружие какое-то или реликвии разного плана", - рассказал Дульян.
Он отметил, что по инициативе зимбабвийской стороны на территории музея будет также установлен памятник, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне.
"Это их инициатива, они предложили эту идею - создать на территории музея монумент, выделили гектар земли под это. Уже есть картографические снимки, где конкретно будет располагаться, сейчас идет досогласование ряда аспектов организационных. Есть рабочая группа межведомственная, которая работает по данному проекту", - добавил начальник отдела департамента Африки МИД РФ.
С российской стороны проект курирует Совет Федерации, в том числе тема создания музея и открытия памятника поднималась в ходе визита председателя Совфеда Валентины Матвиенко в Зимбабве и ее переговоров с президентом республики в июне этого года.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
02:47
МИД призвал противодействовать "охоте" на российских журналистов
"Это исторический проект, который прослеживает всю историю освобождения Африканского континента, начиная с доисторических времен до начала эпохи колонизации, рабства, империализма и до победы в Великой Отечественной войне. В секции, посвященной России, мы расскажем, как Россия и Африка объединились, чтобы бороться вместе. А также как сейчас Африка поддерживает Россию в ее противостоянии", - пояснил в беседе с РИА Новости Музавази.
Он добавил, что этот музей предназначен не только для африканцев, но и для туристов из других стран, которые хотят узнать больше об истории Африки. В экспозиции также будут представлены артефакты стран, которые не относятся к континенту, но являются его друзьями – это Россия, Китай и Куба.
"Памятник России готовится министерством обороны, он посвящен победе 1945 года. Он будет разработан совместно российскими и африканскими скульпторами. Это отличная возможность для сотрудничества", - отметил Музавази.
Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между РГГУ и Институтом Африканских исследований Республики Зимбабве, университет стал первым российским техническим экспертом в создании Музея освобождения Африки. РГГУ готов поделиться своими компетенциями в сфере музейного проектирования и дизайна музейных пространств, в частности? инсталляций и интерактивных экспонатов, а также помочь в поиске архивных материалов, которые соответствуют тематике музея.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 22:35
Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили стратегическое партнерство
 
Эммерсон МнангагваВладимир ПутинВалентина МатвиенкоРоссияАфрикаЗимбабвеСовет Федерации РФРоссийский государственный гуманитарный университетВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала