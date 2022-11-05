МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея
Дипломат Дульян: Россия готова предоставить Зимбабве образцы оружия для музея
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Россия готова предоставить образцы оружия, документы и другие артефакты для строящегося в столице Зимбабве Хараре Музея освобождения Африки, заявил РИА Новости начальник отдела департамента Африки МИД РФ Максим Дульян.
Музей освобождения Африки строится в Хараре на территории площадью 100 гектаров, церемония закладки фундамента состоялась в декабре 2020 года. Как заявил РИА Новости директор Института Африканских исследований Зимбабве Кваме Музавази, музей откроется до конца 2023 года.
"Президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва обращался лично к президенту Владимиру Путину с выражением такой идеи в 2021 году, было целое послание на эту тему. Сейчас на стадии согласования, какие экспонаты можно предоставить. У зимбабвийской стороны был интерес, чтобы мы предоставили артефакты – оружие какое-то или реликвии разного плана", - рассказал Дульян.
Он отметил, что по инициативе зимбабвийской стороны на территории музея будет также установлен памятник, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне.
"Это их инициатива, они предложили эту идею - создать на территории музея монумент, выделили гектар земли под это. Уже есть картографические снимки, где конкретно будет располагаться, сейчас идет досогласование ряда аспектов организационных. Есть рабочая группа межведомственная, которая работает по данному проекту", - добавил начальник отдела департамента Африки МИД РФ.
С российской стороны проект курирует Совет Федерации, в том числе тема создания музея и открытия памятника поднималась в ходе визита председателя Совфеда Валентины Матвиенко в Зимбабве и ее переговоров с президентом республики в июне этого года.
"Это исторический проект, который прослеживает всю историю освобождения Африканского континента, начиная с доисторических времен до начала эпохи колонизации, рабства, империализма и до победы в Великой Отечественной войне. В секции, посвященной России, мы расскажем, как Россия и Африка объединились, чтобы бороться вместе. А также как сейчас Африка поддерживает Россию в ее противостоянии", - пояснил в беседе с РИА Новости Музавази.
"Памятник России готовится министерством обороны, он посвящен победе 1945 года. Он будет разработан совместно российскими и африканскими скульпторами. Это отличная возможность для сотрудничества", - отметил Музавази.
Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между РГГУ и Институтом Африканских исследований Республики Зимбабве, университет стал первым российским техническим экспертом в создании Музея освобождения Африки. РГГУ готов поделиться своими компетенциями в сфере музейного проектирования и дизайна музейных пространств, в частности? инсталляций и интерактивных экспонатов, а также помочь в поиске архивных материалов, которые соответствуют тематике музея.
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