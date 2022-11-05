https://ria.ru/20221105/mid-1829312015.html

МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея

МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея - РИА Новости, 05.11.2022

МИД заявил о готовности предоставить Зимбабве образцы оружия для музея

Россия готова предоставить образцы оружия, документы и другие артефакты для строящегося в столице Зимбабве Хараре Музея освобождения Африки, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T07:42

2022-11-05T07:42

2022-11-05T07:42

эммерсон мнангагва

владимир путин

валентина матвиенко

россия

африка

зимбабве

совет федерации рф

российский государственный гуманитарный университет

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Россия готова предоставить образцы оружия, документы и другие артефакты для строящегося в столице Зимбабве Хараре Музея освобождения Африки, заявил РИА Новости начальник отдела департамента Африки МИД РФ Максим Дульян.Музей освобождения Африки строится в Хараре на территории площадью 100 гектаров, церемония закладки фундамента состоялась в декабре 2020 года. Как заявил РИА Новости директор Института Африканских исследований Зимбабве Кваме Музавази, музей откроется до конца 2023 года."Президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва обращался лично к президенту Владимиру Путину с выражением такой идеи в 2021 году, было целое послание на эту тему. Сейчас на стадии согласования, какие экспонаты можно предоставить. У зимбабвийской стороны был интерес, чтобы мы предоставили артефакты – оружие какое-то или реликвии разного плана", - рассказал Дульян.Он отметил, что по инициативе зимбабвийской стороны на территории музея будет также установлен памятник, посвященный победе СССР в Великой Отечественной войне.С российской стороны проект курирует Совет Федерации, в том числе тема создания музея и открытия памятника поднималась в ходе визита председателя Совфеда Валентины Матвиенко в Зимбабве и ее переговоров с президентом республики в июне этого года."Это исторический проект, который прослеживает всю историю освобождения Африканского континента, начиная с доисторических времен до начала эпохи колонизации, рабства, империализма и до победы в Великой Отечественной войне. В секции, посвященной России, мы расскажем, как Россия и Африка объединились, чтобы бороться вместе. А также как сейчас Африка поддерживает Россию в ее противостоянии", - пояснил в беседе с РИА Новости Музавази.Он добавил, что этот музей предназначен не только для африканцев, но и для туристов из других стран, которые хотят узнать больше об истории Африки. В экспозиции также будут представлены артефакты стран, которые не относятся к континенту, но являются его друзьями – это Россия, Китай и Куба.Накануне было подписано соглашение о сотрудничестве между РГГУ и Институтом Африканских исследований Республики Зимбабве, университет стал первым российским техническим экспертом в создании Музея освобождения Африки. РГГУ готов поделиться своими компетенциями в сфере музейного проектирования и дизайна музейных пространств, в частности? инсталляций и интерактивных экспонатов, а также помочь в поиске архивных материалов, которые соответствуют тематике музея.

https://ria.ru/20221103/posol-1829038377.html

https://ria.ru/20221105/mid-1829305230.html

https://ria.ru/20221103/lavrov-1829135528.html

россия

африка

зимбабве

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эммерсон мнангагва, владимир путин, валентина матвиенко, россия, африка, зимбабве, совет федерации рф, российский государственный гуманитарный университет, в мире