https://ria.ru/20221105/lnr-1829361747.html

В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство

В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство - РИА Новости, 05.11.2022

В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году,... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:31

2022-11-05T15:31

2022-11-05T15:31

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

леонид пасечник

луганская народная республика

киев

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году, высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны."В перечне преступлений Киева против мирного населения Луганского края особое место занимает целенаправленный экоцид. За восемь лет беспощадных обстрелов леса Луганщины не узнать. В День народного единства Минприроды ЛНР совместно с охотниками Антрацитовкого района высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны на площади более 2 гектаров в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны ВФУ в 2014 году", - говорится в сообщении Пасечника в его Telegram-канале.Врио главы ЛНР отметил, что такая работа "должна проводиться на регулярной основе"."Как только будет обеспечена безопасность и разминирована местность она начнется и на освобожденных территориях", - добавил Пасечник.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, жкх, леонид пасечник, луганская народная республика, киев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)