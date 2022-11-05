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В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство - РИА Новости, 05.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221105/lnr-1829361747.html
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство - РИА Новости, 05.11.2022
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:31
2022-11-05T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
леонид пасечник
луганская народная республика
киев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году, высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны."В перечне преступлений Киева против мирного населения Луганского края особое место занимает целенаправленный экоцид. За восемь лет беспощадных обстрелов леса Луганщины не узнать. В День народного единства Минприроды ЛНР совместно с охотниками Антрацитовкого района высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны на площади более 2 гектаров в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны ВФУ в 2014 году", - говорится в сообщении Пасечника в его Telegram-канале.Врио главы ЛНР отметил, что такая работа "должна проводиться на регулярной основе"."Как только будет обеспечена безопасность и разминирована местность она начнется и на освобожденных территориях", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, жкх, леонид пасечник, луганская народная республика, киев, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Киев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
15:31 05.11.2022
 
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство

В пострадавшем от обстрелом лесоохотничьем хозяйстве в ЛНР высадили семь тысяч саженцев

© Фото : Леонид Пасечник/TelegramМинприроды ЛНР высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве
Минприроды ЛНР высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© Фото : Леонид Пасечник/Telegram
Минприроды ЛНР высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году, высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны.
"В перечне преступлений Киева против мирного населения Луганского края особое место занимает целенаправленный экоцид. За восемь лет беспощадных обстрелов леса Луганщины не узнать. В День народного единства Минприроды ЛНР совместно с охотниками Антрацитовкого района высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны на площади более 2 гектаров в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны ВФУ в 2014 году", - говорится в сообщении Пасечника в его Telegram-канале.
Врио главы ЛНР отметил, что такая работа "должна проводиться на регулярной основе".
"Как только будет обеспечена безопасность и разминирована местность она начнется и на освобожденных территориях", - добавил Пасечник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХЛеонид ПасечникЛуганская Народная РеспубликаКиевМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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