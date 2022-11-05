https://ria.ru/20221105/lnr-1829361747.html
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство - РИА Новости, 05.11.2022
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году,... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:31
2022-11-05T15:31
2022-11-05T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
леонид пасечник
луганская народная республика
киев
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Врио главы ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны украинских войск в 2014 году, высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны."В перечне преступлений Киева против мирного населения Луганского края особое место занимает целенаправленный экоцид. За восемь лет беспощадных обстрелов леса Луганщины не узнать. В День народного единства Минприроды ЛНР совместно с охотниками Антрацитовкого района высадили более 7 тысяч саженцев крымской сосны на площади более 2 гектаров в Ивановском лесоохотничьем хозяйстве, пострадавшем в результате обстрелов со стороны ВФУ в 2014 году", - говорится в сообщении Пасечника в его Telegram-канале.Врио главы ЛНР отметил, что такая работа "должна проводиться на регулярной основе"."Как только будет обеспечена безопасность и разминирована местность она начнется и на освобожденных территориях", - добавил Пасечник.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Киев, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
В ЛНР начали восстанавливать пострадавшее от ВСУ лесоохотничье хозяйство
В пострадавшем от обстрелом лесоохотничьем хозяйстве в ЛНР высадили семь тысяч саженцев