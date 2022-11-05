https://ria.ru/20221105/kostroma-1829365473.html
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2022
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября
В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:59
2022-11-05T15:59
2022-11-05T15:59
костромская область
кострома
сергей ситников
пожар в кафе в костроме
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829354444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f8ed5be15c2ecd9001b34b07c124ee14.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона.Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников."Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио", - информируют власти.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829338085.html
костромская область
кострома
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/05/1829354444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4f6d88ef22f2c1e6c0513a90290a21b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
костромская область, кострома, сергей ситников, пожар в кафе в костроме, происшествия
Костромская область, Кострома, Сергей Ситников, Пожар в кафе в Костроме, Происшествия
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября
Администрация Костромской области объявила 7 ноября траур по погибшем при пожаре в кафе