https://ria.ru/20221105/kostroma-1829365473.html

Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября

Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2022

Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября

В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T15:59

2022-11-05T15:59

2022-11-05T15:59

костромская область

кострома

сергей ситников

пожар в кафе в костроме

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона.Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников."Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио", - информируют власти.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.

https://ria.ru/20221105/kostroma-1829338085.html

костромская область

кострома

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костромская область, кострома, сергей ситников, пожар в кафе в костроме, происшествия