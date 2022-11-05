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Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2022
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Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2022
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября
В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T15:59
2022-11-05T15:59
костромская область
кострома
сергей ситников
пожар в кафе в костроме
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона.Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников."Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио", - информируют власти.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829338085.html
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костромская область, кострома, сергей ситников, пожар в кафе в костроме, происшествия
Костромская область, Кострома, Сергей Ситников, Пожар в кафе в Костроме, Происшествия
15:59 05.11.2022
 
Траур по погибшим при пожаре в кафе объявили в Костромской области 7 ноября

Администрация Костромской области объявила 7 ноября траур по погибшем при пожаре в кафе

© РИА Новости / Ольга Евтушкова / Перейти в медиабанкЗдание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар
Здание ночного клуба Полигон на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Ольга Евтушкова
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Здание ночного клуба "Полигон" на Никитской улице в Костроме, в котором произошел пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. В Костромской области объявлен траур по погибшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме, сообщает администрация региона.
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Ситников.
"Траур объявлен на понедельник, 7 ноября. На территории региона будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Также будут отменены развлекательные программы на региональном телевидении и радио", - информируют власти.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
Сотрудники МЧС России работают на месте пожара в кафе Полигон на Никитской улице в Костроме
12:27
МЧС не проверяло до пожара здание сгоревшего в Костроме кафе
 
Костромская областьКостромаСергей СитниковПожар в кафе в КостромеПроисшествия
 
 
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