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Костромские власти помогут семьям погибших при пожаре в кафе - РИА Новости, 05.11.2022
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Костромские власти помогут семьям погибших при пожаре в кафе
Костромские власти помогут семьям погибших при пожаре в кафе - РИА Новости, 05.11.2022
Костромские власти помогут семьям погибших при пожаре в кафе
Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме, сообщает областная администрация. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:40
2022-11-05T10:40
происшествия
сергей ситников
кострома
костромская область
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме, сообщает областная администрация."Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
кострома
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353
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
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происшествия, сергей ситников, кострома, костромская область, пожар в кафе в костроме, видео
Происшествия, Сергей Ситников, Кострома, Костромская область, Пожар в кафе в Костроме
Костромские власти помогут семьям погибших при пожаре в кафе
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме, сообщает областная администрация.
2022-11-05T10:40
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10:40 05.11.2022
 
Костромские власти помогут семьям погибших при пожаре в кафе

Губернатор Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме

© Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области / Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников и начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Губернатор Костромской области Сергей Ситников и начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев на месте пожара в кафе Полигон в Костроме
© Пресс-служба ГУ МЧС по Костромской области
Перейти в медиабанк
Губернатор Костромской области Сергей Ситников и начальник ГУ МЧС России по Костромской области Дмитрий Корнеев на месте пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников распорядился помочь семьям погибших при пожаре в кафе в Костроме, сообщает областная администрация.
"Губернатор Сергей Ситников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в кафе "Полигон" в Костроме. Семьям глава региона поручил оказать необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
 
ПроисшествияСергей СитниковКостромаКостромская областьПожар в кафе в Костроме
 
 
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