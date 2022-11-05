https://ria.ru/20221105/kostroma-1829329134.html
Пострадавшим при пожаре в кафе в Костроме не потребовалась госпитализация
Пострадавшим при пожаре в кафе в Костроме не потребовалась госпитализация - РИА Новости, 05.11.2022
Пострадавшим при пожаре в кафе в Костроме не потребовалась госпитализация
Пятерым пострадавшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме не потребовалась госпитализация, сообщает областная администрация. РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:38
2022-11-05T10:38
2022-11-05T10:38
происшествия
сергей ситников
кострома
пожар в кафе в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Пятерым пострадавшим при пожаре в кафе "Полигон" в Костроме не потребовалась госпитализация, сообщает областная администрация.Ранее прокуратура области сообщала о четырех пострадавших."Пять человек получили в результате пожара легкие травмы. Им оказана необходимая медицинская помощь. В региональном департаменте здравоохранения уточнили, что госпитализация людям не требуется. По поручению Сергея Ситникова ведомство держит на контроле вопрос оказания помощи пострадавшим", - говорится в сообщении.Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. Открытое горение на данный момент ликвидировано. По последним данным, погибли 13 человек.
https://ria.ru/20221105/kostroma-1829315847.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Кадры тушения пожара в кафе "Полигон" в Костроме
Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на субботу. Из здания кафе эвакуировали 250 человек. По последним данным экстренных служб, погибли 13 человек, пострадали четверо. Открытое горение на данный момент ликвидировано. ГУ МЧС по региону сообщало, что из-за создавшегося задымления из крайнего подъезда ближайшего дома было эвакуировано 15 жителей.
2022-11-05T10:38
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происшествия, сергей ситников, кострома, пожар в кафе в костроме
Происшествия, Сергей Ситников, Кострома, Пожар в кафе в Костроме
Пострадавшим при пожаре в кафе в Костроме не потребовалась госпитализация
Пятерым пострадавшим при пожаре в кафе в Костроме не потребовалась госпитализация