https://ria.ru/20221105/irak-1829333758.html
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке - РИА Новости, 05.11.2022
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке
Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:37
2022-11-05T11:37
2022-11-05T11:37
экономика
ирак
россия
эр-рамади
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_ec436f3868c5d27301bd09c02c0d6de9.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", - сказал дипломат.По его словам, в Ираке рассчитывают, что после запуска завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади: будет создано более тысячи новых рабочих мест для местного населения."Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе двадцати узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки", - отметил Лобов.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
https://ria.ru/20221105/irak-1829328292.html
ирак
россия
эр-рамади
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105879/59/1058795905_109:0:1876:1325_1920x0_80_0_0_e79fb1578bbea3d41dd61a4963b934bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, ирак, россия, эр-рамади
Экономика, Ирак, Россия, Эр-Рамади
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке
Советник посольства Лобов: Россия займется модернизацией завода в иракском Эр-Рамади
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
"В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади
провинции Анбар
. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", - сказал дипломат.
По его словам, в Ираке рассчитывают, что после запуска завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади: будет создано более тысячи новых рабочих мест для местного населения.
"Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе двадцати узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки", - отметил Лобов.