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Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке - РИА Новости, 05.11.2022
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Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке - РИА Новости, 05.11.2022
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке
Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T11:37
2022-11-05T11:37
экономика
ирак
россия
эр-рамади
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", - сказал дипломат.По его словам, в Ираке рассчитывают, что после запуска завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади: будет создано более тысячи новых рабочих мест для местного населения."Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе двадцати узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки", - отметил Лобов.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова &gt;&gt;
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ирак
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экономика, ирак, россия, эр-рамади
Экономика, Ирак, Россия, Эр-Рамади
11:37 05.11.2022
 
Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке

Советник посольства Лобов: Россия займется модернизацией завода в иракском Эр-Рамади

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад, Ирак
Вид на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
"В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", - сказал дипломат.
По его словам, в Ираке рассчитывают, что после запуска завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади: будет создано более тысячи новых рабочих мест для местного населения.
"Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе двадцати узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки", - отметил Лобов.
Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
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ЭкономикаИракРоссияЭр-Рамади
 
 
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