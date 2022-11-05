https://ria.ru/20221105/irak-1829333758.html

Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке

Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке - РИА Новости, 05.11.2022

Россия займется модернизацией и реконструкцией крупного завода в Ираке

Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T11:37

2022-11-05T11:37

2022-11-05T11:37

экономика

ирак

россия

эр-рамади

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в Ираке, который даст более тысячи рабочих мест, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар. Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта", - сказал дипломат.По его словам, в Ираке рассчитывают, что после запуска завод станет крупнейшим работодателем Эр-Рамади: будет создано более тысячи новых рабочих мест для местного населения."Уже в ближайшее время сформированная экспертная рабочая группа в составе двадцати узких специалистов в области технологии и производства стекольных и керамических изделий приступит к предметному изучению производственной площадки", - отметил Лобов.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

https://ria.ru/20221105/irak-1829328292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ирак, россия, эр-рамади