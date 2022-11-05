10:59 05.11.2022 (обновлено: 11:06 05.11.2022)
Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака
Советник посольства Лобов: Россия и Ирак проработают вопрос взаимных визитов глав МИД
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Москва и Багдад проработают вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна в ближайшее время, сказал в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
По его словам, на уровне внешнеполитических ведомств России и Ирака поддерживаются регулярные доверительные контакты, на полях различных международных площадок министры проводят встречи для "сверки часов" по актуальным вопросам мировой и региональной повестки.
"С учётом завершения процесса формирования нового правительства мы планируем вернуться к теме организации взаимных визитов глав МИД России и Ирака в ближайшее время", - сообщил дипломат.
Депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.
В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.