https://ria.ru/20221105/irak-1829330577.html

Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака

Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака - РИА Новости, 05.11.2022

Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака

Москва и Багдад проработают вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна в ближайшее время, сказал в... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:59

2022-11-05T10:59

2022-11-05T11:06

политика

россия

ирак

сергей лавров

фуад хусейн

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид ирака

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Москва и Багдад проработают вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна в ближайшее время, сказал в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.По его словам, на уровне внешнеполитических ведомств России и Ирака поддерживаются регулярные доверительные контакты, на полях различных международных площадок министры проводят встречи для "сверки часов" по актуальным вопросам мировой и региональной повестки.Депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

https://ria.ru/20221103/irak-1828929940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, ирак, сергей лавров, фуад хусейн, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирака