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Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака - РИА Новости, 05.11.2022
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Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака
Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака - РИА Новости, 05.11.2022
Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака
Москва и Багдад проработают вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна в ближайшее время, сказал в... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:59
2022-11-05T11:06
политика
россия
ирак
сергей лавров
фуад хусейн
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид ирака
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Москва и Багдад проработают вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна в ближайшее время, сказал в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.По его словам, на уровне внешнеполитических ведомств России и Ирака поддерживаются регулярные доверительные контакты, на полях различных международных площадок министры проводят встречи для "сверки часов" по актуальным вопросам мировой и региональной повестки.Депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова &gt;&gt;
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политика, россия, ирак, сергей лавров, фуад хусейн, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид ирака
Политика, Россия, Ирак, Сергей Лавров, Фуад Хусейн, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Ирака
10:59 05.11.2022 (обновлено: 11:06 05.11.2022)
 
Москва и Багдад обсудят вопрос взаимных визитов глав МИД России и Ирака

Советник посольства Лобов: Россия и Ирак проработают вопрос взаимных визитов глав МИД

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Москва и Багдад проработают вопрос о взаимных визитах министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна в ближайшее время, сказал в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
По его словам, на уровне внешнеполитических ведомств России и Ирака поддерживаются регулярные доверительные контакты, на полях различных международных площадок министры проводят встречи для "сверки часов" по актуальным вопросам мировой и региональной повестки.
"С учётом завершения процесса формирования нового правительства мы планируем вернуться к теме организации взаимных визитов глав МИД России и Ирака в ближайшее время", - сообщил дипломат.
Депутаты парламента Ирака 27 октября большинством голосов проголосовали за вынесение вотума доверия кабинету министров, предложенному новым премьером Мухаммадом ас-Судани. Президент страны Абдуллатыф Рашид после этого заявил, что политический кризис в Ираке закончен.
В июле, когда кандидатура нового иракского премьера ас-Судани появилась на политической арене, в Багдаде разгорелись протесты и вооруженные столкновения сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра, недовольных выдвижением этого кандидата от противостоящих ас-Садру сил "Координационной платформы". В итоге Ирак несколько месяцев существовал в условиях бездействующего правительства, а 73 депутата блока ас-Садра отказались от своих мест в парламенте.
Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 12:35
Россия приветствует утверждение нового правительства Ирака, заявил Лавров
 
ПолитикаРоссияИракСергей ЛавровФуад ХусейнМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Ирака
 
 
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