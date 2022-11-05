https://ria.ru/20221105/irak-1829328292.html

Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве

Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве - РИА Новости, 05.11.2022

Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве

Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:29

2022-11-05T10:29

2022-11-05T11:07

экономика

ирак

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818486086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb1538068a00bb0f2aa10176492a2716.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."На положительную динамику (торговли – ред.) повлияло значительное увеличение объёмов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных", - сказал дипломат.При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

https://ria.ru/20221105/irak-1829327249.html

ирак

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ирак, россия