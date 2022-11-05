https://ria.ru/20221105/irak-1829328292.html
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве - РИА Новости, 05.11.2022
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве
Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:29
2022-11-05T10:29
2022-11-05T11:07
экономика
ирак
россия
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."На положительную динамику (торговли – ред.) повлияло значительное увеличение объёмов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных", - сказал дипломат.При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, ирак, россия
10:29 05.11.2022 (обновлено: 11:07 05.11.2022)
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве
Советник посольства Лобов: Ирак увеличил закупки подсолнечного масла и муки из России
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
"На положительную динамику (торговли – ред.) повлияло значительное увеличение объёмов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных", - сказал дипломат.
При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.