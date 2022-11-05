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Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве - РИА Новости, 05.11.2022
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Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве - РИА Новости, 05.11.2022
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве
Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:29
2022-11-05T11:07
экономика
ирак
россия
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."На положительную динамику (торговли – ред.) повлияло значительное увеличение объёмов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных", - сказал дипломат.При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221105/irak-1829327249.html
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экономика, ирак, россия
Экономика, Ирак, Россия
10:29 05.11.2022 (обновлено: 11:07 05.11.2022)
 
Ирак увеличил закупки продовольствия из России, сообщили в посольстве

Советник посольства Лобов: Ирак увеличил закупки подсолнечного масла и муки из России

© РИА Новости / Виталий ТимкивЛиния розлива растительного масла
Линия розлива растительного масла - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Линия розлива растительного масла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Ирак значительно увеличил объемы закупок подсолнечного масла и пшеничной муки из России, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
"На положительную динамику (торговли – ред.) повлияло значительное увеличение объёмов закупок нашего подсолнечного масла, пшеничной муки, а также кормов для животных", - сказал дипломат.
При этом он не назвал конкретные цифры закупаемого продовольствия.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.
Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
Пригород Багдада, столицы Ирака - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
10:18
Товарооборот России и Ирака вырос за 2022 год
 
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