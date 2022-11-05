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Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком

Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком - РИА Новости, 05.11.2022

Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком

Нефтегазовое компании РФ работают над расширением сотрудничества с Ираком, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:13

2022-11-05T10:13

2022-11-05T11:05

экономика

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Нефтегазовое компании РФ работают над расширением сотрудничества с Ираком, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в стране, наши нефтегазовые компании полностью выполняют свои контрактные условия перед иракскими партнёрами и строят планы по развитию отношений с прицелом на долгосрочную перспективу", - сказал дипломат.По его словам, Москва рассчитывает, что в ближайшей перспективе удастся выйти на коммерческий этап освоения крупного перспективного проекта "Блок 10", реализацию которого осуществляет "Лукойл", где завершена геологоразведка, и ожидает от местных партнёров скорейшего одобрения для перехода на следующую стадию реализации."В схожем ключе ситуация обстоит и у "Башнефти", которая ведёт разработку нефтепромысла "Блок 12". Разведка углеводородных ископаемых скоро будет завершена, наши нефтяники также приступили к подготовке декларации для перехода на этап промышленной нефтедобычи", - добавил Лобов.Наиболее успешными сферами сотрудничества между Москвой и Багдадом является энергетика. В Ираке работают "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и другие российские нефтегазовые компании.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

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экономика, цены на нефть, ирак, россия, москва, лукойл, башнефть, роснефть