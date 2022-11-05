Рейтинг@Mail.ru
Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком - РИА Новости, 05.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221105/irak-1829327082.html
Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком
Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком - РИА Новости, 05.11.2022
Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком
Нефтегазовое компании РФ работают над расширением сотрудничества с Ираком, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:13
2022-11-05T11:05
экономика
цены на нефть
ирак
россия
москва
лукойл
башнефть
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Нефтегазовое компании РФ работают над расширением сотрудничества с Ираком, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в стране, наши нефтегазовые компании полностью выполняют свои контрактные условия перед иракскими партнёрами и строят планы по развитию отношений с прицелом на долгосрочную перспективу", - сказал дипломат.По его словам, Москва рассчитывает, что в ближайшей перспективе удастся выйти на коммерческий этап освоения крупного перспективного проекта "Блок 10", реализацию которого осуществляет "Лукойл", где завершена геологоразведка, и ожидает от местных партнёров скорейшего одобрения для перехода на следующую стадию реализации."В схожем ключе ситуация обстоит и у "Башнефти", которая ведёт разработку нефтепромысла "Блок 12". Разведка углеводородных ископаемых скоро будет завершена, наши нефтяники также приступили к подготовке декларации для перехода на этап промышленной нефтедобычи", - добавил Лобов.Наиболее успешными сферами сотрудничества между Москвой и Багдадом является энергетика. В Ираке работают "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и другие российские нефтегазовые компании.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова &gt;&gt;
https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825415598.html
ирак
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_75f69fce02a8bbb1b990cc1c74c0c3de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, ирак, россия, москва, лукойл, башнефть, роснефть
Экономика, Цены на нефть, Ирак, Россия, Москва, ЛУКОЙЛ, Башнефть, Роснефть
10:13 05.11.2022 (обновлено: 11:05 05.11.2022)
 
Нефтегазовые компании России намерены сотрудничать с Ираком

Нефтегазовые компании России работают над расширением сотрудничества с Ираком

© AP Photo / Hadi MizbanБагдад, Ирак
Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© AP Photo / Hadi Mizban
Багдад, Ирак. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Нефтегазовое компании РФ работают над расширением сотрудничества с Ираком, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.
"Несмотря на сложную военно-политическую ситуацию в стране, наши нефтегазовые компании полностью выполняют свои контрактные условия перед иракскими партнёрами и строят планы по развитию отношений с прицелом на долгосрочную перспективу", - сказал дипломат.
По его словам, Москва рассчитывает, что в ближайшей перспективе удастся выйти на коммерческий этап освоения крупного перспективного проекта "Блок 10", реализацию которого осуществляет "Лукойл", где завершена геологоразведка, и ожидает от местных партнёров скорейшего одобрения для перехода на следующую стадию реализации.
"В схожем ключе ситуация обстоит и у "Башнефти", которая ведёт разработку нефтепромысла "Блок 12". Разведка углеводородных ископаемых скоро будет завершена, наши нефтяники также приступили к подготовке декларации для перехода на этап промышленной нефтедобычи", - добавил Лобов.
Наиболее успешными сферами сотрудничества между Москвой и Багдадом является энергетика. В Ираке работают "Лукойл", "Роснефть", "Газпромнефть" и другие российские нефтегазовые компании.
Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
Вид с воздуха на Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:15
Ирак хочет развивать с Россией сотрудничество в промышленности
 
ЭкономикаЦены на нефтьИракРоссияМоскваЛУКОЙЛБашнефтьРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала