https://ria.ru/20221105/irak-1829314316.html

Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве

Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве - РИА Новости, 05.11.2022

Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве

Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T08:18

2022-11-05T08:18

2022-11-05T11:05

ирак

россия

багдад (город)

в мире

александр кинщак

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829101344_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_f516f40a4bac463625a08f444c59d525.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Ведется подготовка к подписанию меморандума о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях", — сказал дипломат, отметив, что стороны также обсуждают взаимодействие в области образования в форме приема иракских студентов на обучение в российских профильных вузах.По его словам, Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике, стороны в рамках подписанного в 1975 году соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства в этой сфере."Росатом" и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами рассматривают возможность реализации небольших проектов в области создания исследовательских реакторов малой мощности, а также неэнергетического применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и опреснении воды", — сообщил Лобов.Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак в интервью РИА Новости сообщил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>

https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825415598.html

https://ria.ru/20221103/irak-1828929940.html

ирак

россия

багдад (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ирак, россия, багдад (город), в мире, александр кинщак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"