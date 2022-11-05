https://ria.ru/20221105/irak-1829314316.html
Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве
Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве - РИА Новости, 05.11.2022
Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве
Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T08:18
2022-11-05T08:18
2022-11-05T11:05
ирак
россия
багдад (город)
в мире
александр кинщак
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Москва и Багдад готовят к подписанию меморандум о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий, сообщил в интервью РИА Новости экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов."Ведется подготовка к подписанию меморандума о сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях", — сказал дипломат, отметив, что стороны также обсуждают взаимодействие в области образования в форме приема иракских студентов на обучение в российских профильных вузах.По его словам, Ирак традиционно проявляет интерес к российской атомной энергетике, стороны в рамках подписанного в 1975 году соглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии возобновили переговорный процесс по налаживанию партнерства в этой сфере."Росатом" и иракское Агентство по контролю за радиоактивными материалами рассматривают возможность реализации небольших проектов в области создания исследовательских реакторов малой мощности, а также неэнергетического применения ядерных технологий в медицине, сельском хозяйстве и опреснении воды", — сообщил Лобов.Ранее директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак в интервью РИА Новости сообщил, что Россия готова поставлять в Ирак изотопную продукцию и оказывать Багдаду содействие в области неэнергетического применения ядерной энергии.Читайте полный текст интервью Ильи Лобова >>
https://ria.ru/20221020/sotrudnichestvo-1825415598.html
https://ria.ru/20221103/irak-1828929940.html
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ирак, россия, багдад (город), в мире, александр кинщак, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Ирак, Россия, Багдад (город), В мире, Александр Кинщак, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
08:18 05.11.2022 (обновлено: 11:05 05.11.2022)
Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум об атомном сотрудничестве
Ирак и Россия готовят к подписанию меморандум о мирном применении ядерных технологий