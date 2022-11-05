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В ФРГ призвали к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
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В ФРГ призвали к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине
В ФРГ призвали к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 05.11.2022
В ФРГ призвали к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине
Вооруженный конфликт никогда не заканчивается на поле боя, он всегда заканчивается за столом переговоров, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T17:40
2022-11-05T17:41
в мире
михаэль кречмер
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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный конфликт никогда не заканчивается на поле боя, он всегда заканчивается за столом переговоров, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на партийной конференции ХДС под Лейпцигом, отметив, что чем быстрее завершится конфликт на Украине, тем будет лучше.По словам Кречмера, важно, чтобы дискуссия между сторонами конфликта была возможна, должны быть условия для обсуждения различных позиций "открыто и честно друг с другом"."Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров", - цитирует Кречмера немецкое информагентство dpa. Саксонский лидер заявил, что чем быстрее оружие замолчит, тем лучше.При этом он добавил, что и после окончания конфликта Россия останется соседом Европейского союза. "Мы должны будем снова разговаривать друг с другом, вести друг с другом торговлю", - уточнил политик.При этом Кречмер осудил российскую спецоперацию, отметив, что, по его мнению, причин, которые бы являлись обоснованием для ее начала, нет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20221105/ukraina-1829316275.html
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в мире, михаэль кречмер, владимир путин, украина, саксония, россия, хдс/хсс, германия
В мире, Михаэль Кречмер, Владимир Путин, Украина, Саксония, Россия, ХДС/ХСС, Германия
17:40 05.11.2022 (обновлено: 17:41 05.11.2022)
 
В ФРГ призвали к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине

Премьер Саксонии призвал к переговорам для скорейшего завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 5 ноя - РИА Новости. Вооруженный конфликт никогда не заканчивается на поле боя, он всегда заканчивается за столом переговоров, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Христианско-демократический союз) на партийной конференции ХДС под Лейпцигом, отметив, что чем быстрее завершится конфликт на Украине, тем будет лучше.
По словам Кречмера, важно, чтобы дискуссия между сторонами конфликта была возможна, должны быть условия для обсуждения различных позиций "открыто и честно друг с другом".
Алексей Макеев - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
08:49
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"Война никогда не заканчивается на поле боя, она всегда заканчивается за столом переговоров", - цитирует Кречмера немецкое информагентство dpa. Саксонский лидер заявил, что чем быстрее оружие замолчит, тем лучше.
При этом он добавил, что и после окончания конфликта Россия останется соседом Европейского союза. "Мы должны будем снова разговаривать друг с другом, вести друг с другом торговлю", - уточнил политик.
При этом Кречмер осудил российскую спецоперацию, отметив, что, по его мнению, причин, которые бы являлись обоснованием для ее начала, нет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
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В миреМихаэль КречмерВладимир ПутинУкраинаСаксонияРоссияХДС/ХССГермания
 
 
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