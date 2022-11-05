10:20 05.11.2022 (обновлено: 10:23 05.11.2022)
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу
ФСБ: число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллионов человек
Пассажиры в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона человек, приводит РБК статистику ФСБ.
"Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (пять миллионов человек) и на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года", — говорится в публикации.
Отмечается, что самым популярным направлением стала Абхазия — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — ее россияне посетили 2,16 миллиона раз. Также популярными направлениями стал Казахстан (1,25 миллиона визитов), Грузия (0,46 миллиона) и Финляндия (0,43 миллиона). Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России, пишет РБК.
"В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 миллиона выездов", — резюмировалось в материале.
Ранее Ростуризм сообщал, что в 2022 году туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом.
"Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (пять миллионов человек) и на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года", — говорится в публикации.
Отмечается, что самым популярным направлением стала Абхазия — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — ее россияне посетили 2,16 миллиона раз. Также популярными направлениями стал Казахстан (1,25 миллиона визитов), Грузия (0,46 миллиона) и Финляндия (0,43 миллиона). Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России, пишет РБК.
"В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 миллиона выездов", — резюмировалось в материале.
Ранее Ростуризм сообщал, что в 2022 году туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом.