https://ria.ru/20221105/fsb-1829327538.html

ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу

ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу - РИА Новости, 05.11.2022

ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу

Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона человек, приводит РБК статистику ФСБ. "Эта цифра почти вдвое превышает показатель II... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-05T10:20

2022-11-05T10:20

2022-11-05T10:23

туризм

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона человек, приводит РБК статистику ФСБ. "Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (пять миллионов человек) и на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года", — говорится в публикации. Отмечается, что самым популярным направлением стала Абхазия — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — ее россияне посетили 2,16 миллиона раз. Также популярными направлениями стал Казахстан (1,25 миллиона визитов), Грузия (0,46 миллиона) и Финляндия (0,43 миллиона). Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России, пишет РБК. "В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 миллиона выездов", — резюмировалось в материале.Ранее Ростуризм сообщал, что в 2022 году туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом.

https://ria.ru/20221024/baykal-1826188091.html

абхазия

турция

казахстан

россия

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Севастиан Котов

рбк (медиагруппа), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абхазия, турция, казахстан, россия, новости - туризм