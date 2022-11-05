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ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу - РИА Новости, 05.11.2022
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Туризм
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ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу - РИА Новости, 05.11.2022
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу
Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона человек, приводит РБК статистику ФСБ. "Эта цифра почти вдвое превышает показатель II... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-05T10:20
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туризм
рбк (медиагруппа)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
абхазия
турция
казахстан
россия
новости - туризм
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона человек, приводит РБК статистику ФСБ. "Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (пять миллионов человек) и на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года", — говорится в публикации. Отмечается, что самым популярным направлением стала Абхазия — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — ее россияне посетили 2,16 миллиона раз. Также популярными направлениями стал Казахстан (1,25 миллиона визитов), Грузия (0,46 миллиона) и Финляндия (0,43 миллиона). Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России, пишет РБК. "В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 миллиона выездов", — резюмировалось в материале.Ранее Ростуризм сообщал, что в 2022 году туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом.
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рбк (медиагруппа), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), абхазия, турция, казахстан, россия, новости - туризм
Туризм, РБК (медиагруппа), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Абхазия, Турция, Казахстан, Россия, Новости - Туризм
10:20 05.11.2022 (обновлено: 10:23 05.11.2022)
 
ФСБ раскрыла число выездов россиян за границу

ФСБ: число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллионов человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Число выездов россиян за границу с июля по сентябрь составило 9,7 миллиона человек, приводит РБК статистику ФСБ.

"Эта цифра почти вдвое превышает показатель II квартала (пять миллионов человек) и на 1,2 миллиона больше по сравнению с данными за аналогичный период предыдущего года", — говорится в публикации.

Отмечается, что самым популярным направлением стала Абхазия — с июля по сентябрь туда въехали 2,48 миллиона раз. На втором месте Турция — ее россияне посетили 2,16 миллиона раз. Также популярными направлениями стал Казахстан (1,25 миллиона визитов), Грузия (0,46 миллиона) и Финляндия (0,43 миллиона). Суммарно на эти пять стран пришлось более 70% всех выездов из России, пишет РБК.

"В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 миллиона выездов", — резюмировалось в материале.

Ранее Ростуризм сообщал, что в 2022 году туристический поток из России за рубеж в 2022 году будет как минимум на 30 процентов ниже, чем в прошлом.
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