Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан
Премьер Британии Сунак заявил, что государство не может решить все проблемы граждан
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил в интервью газете Times, что государство не может решить все проблемы граждан.
Британские СМИ ранее сообщали, что Сунак намерен повысить налоги, чтобы покрыть образовавшийся в государственном бюджете дефицит в размере 50 миллиардов фунтов стерлингов (около 57,3 миллиарда долларов).
"Вы должны быть уверены, когда занимаетесь чем-то, что делаете это достойно, и что вы честны по отношению к людям, что, конечно, ни одно правительство не может решить все проблемы. Жизнь не так проста", - заявил Сунак в интервью изданию.
Он также отметил, что основным приоритетом в его политике сейчас является борьба с инфляцией.
В четверг издание Financial Times сообщало, что премьер Британии отказался от строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали на севере Великобритании, которую обещала его предшественница Лиз Трасс. Кроме того, по информации Times, Сунак планирует продлить действие налога на сверхприбыль нефтегазовых компаний, против которого выступала Трасс, до 2028 года и увеличить его ставку с 25% до 30% для привлечения в бюджет 40 миллиардов фунтов.
Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке после того, как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.