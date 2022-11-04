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Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже

Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже - РИА Новости, 04.11.2022

Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T15:57

2022-11-04T15:57

2022-11-04T18:28

владимир путин

россия

украина

манеж

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже.Десять тематических залов охватывают большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий настоящего времени. В экспозицию входят фото- и видеоматериалы, кинохроника, карты, плакаты и многочисленные архивные документы. При создании выставки были использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели. Выставка продлится до 24 ноября.Путин посетил выставку в сопровождении волонтеров. Главе государства провели экскурсию по залам.В одном из залов Путин обратился к волонтерам и привлек их внимание к экспозиции. "Ребят, кто из Донецка? Есть? Вот, 1922 год, по-моему", - сказал он, указывая на экспонат.В другом зале Путину продемонстрировали учебники, в которых, в частности, утверждается, что украинский язык "с Венеры" и ему 140 тысяч лет."Украинский язык с Венеры?" - посмеялся президент РФ.Выставка продлится до 24 ноября.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, россия, украина, манеж, день народного единства