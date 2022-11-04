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Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже
Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже - РИА Новости, 04.11.2022
Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:57
2022-11-04T18:28
владимир путин
россия
украина
манеж
день народного единства
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже.Десять тематических залов охватывают большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий настоящего времени. В экспозицию входят фото- и видеоматериалы, кинохроника, карты, плакаты и многочисленные архивные документы. При создании выставки были использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели. Выставка продлится до 24 ноября.Путин посетил выставку в сопровождении волонтеров. Главе государства провели экскурсию по залам.В одном из залов Путин обратился к волонтерам и привлек их внимание к экспозиции. "Ребят, кто из Донецка? Есть? Вот, 1922 год, по-моему", - сказал он, указывая на экспонат.В другом зале Путину продемонстрировали учебники, в которых, в частности, утверждается, что украинский язык "с Венеры" и ему 140 тысяч лет."Украинский язык с Венеры?" - посмеялся президент РФ.Выставка продлится до 24 ноября.
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владимир путин, россия, украина, манеж, день народного единства
Владимир Путин, Россия, Украина, Манеж, День народного единства
15:57 04.11.2022 (обновлено: 18:28 04.11.2022)
 
Путин осмотрел выставку об истории России и Украины в Манеже

Путин осмотрел выставку об истории России и Украины, которая открылась в Манеже

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на выставке "Украина. На переломах эпох" в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Президент РФ Владимир Путин на выставке Украина. На переломах эпох в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин на выставке "Украина. На переломах эпох" в рамках мероприятий, посвящённых Дню народного единства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже.
Десять тематических залов охватывают большой исторический период от основания Древнерусского государства до событий настоящего времени. В экспозицию входят фото- и видеоматериалы, кинохроника, карты, плакаты и многочисленные архивные документы. При создании выставки были использованы современные мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели. Выставка продлится до 24 ноября.
Путин посетил выставку в сопровождении волонтеров. Главе государства провели экскурсию по залам.
В одном из залов Путин обратился к волонтерам и привлек их внимание к экспозиции. "Ребят, кто из Донецка? Есть? Вот, 1922 год, по-моему", - сказал он, указывая на экспонат.
В другом зале Путину продемонстрировали учебники, в которых, в частности, утверждается, что украинский язык "с Венеры" и ему 140 тысяч лет.
"Украинский язык с Венеры?" - посмеялся президент РФ.
Выставка продлится до 24 ноября.
"Украина. На переломах эпох": уникальная выставка в Манеже
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.

Предпоказ выставки ко Дню народного единства Украина. На переломах эпох в Манеже
1 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
2 из 12

Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
3 из 12

Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
4 из 12

Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка "Украина. На переломах эпох" в Манеже.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
5 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох" в Манеже.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.

Монтаж выставки Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
6 из 12

Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
7 из 12

При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
8 из 12

Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
9 из 12

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
10 из 12

Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
11 из 12

Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
12 из 12

Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
1 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 12

Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох" в Манеже.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
6 из 12

Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
12 из 12

Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
 
Владимир ПутинРоссияУкраинаМанежДень народного единства
 
 
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