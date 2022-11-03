https://ria.ru/20221103/vystavka-1828764793.html

"Украина. На переломах эпох": уникальная выставка в Манеже

"Украина. На переломах эпох": уникальная выставка в Манеже - РИА Новости, 03.11.2022

"Украина. На переломах эпох": уникальная выставка в Манеже

В Москве открывается выставка, посвященная истории России и Украины с древнейших времен и до наших дней. Кадры экспозиции — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 03.11.2022

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2022-11-03T11:15

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фото

москва

манеж

россия

украина

история

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В Москве открывается выставка, посвященная истории России и Украины с древнейших времен и до наших дней. Кадры экспозиции — в фотоленте Ria.ru.

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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