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Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время - РИА Новости, 04.11.2022
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Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время
Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время - РИА Новости, 04.11.2022
Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином состоится в ближайшее время. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T15:16
2022-11-04T15:16
александр лукашенко
си цзиньпин
белоруссия
китай
минская область
в мире
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином состоится в ближайшее время.Данное заявление Лукашенко сделал, посещая в пятницу Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию в Минской области, которая реализует проект глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии. Генподрядчик проекта – китайская инжиниринговая компания CITIC Construction, генеральный проектный институт – COFCO E&amp;T – ведущий китайский институт в области переработки зерна."В ближайшее время мы встретимся с председателем КНР и окончательно договоримся по третьей очереди (реализации проекта – ред.). И такая вот шальная мысль, чтобы вы вышли еще и на четвертую очередь. Она уже заложена во всех ваших производствах", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.Он отметил, что в будущем на предприятии планируется производить лекарства. "Вот такой вот кластер должен быть создан на этих землях", - сказал президент Белоруссии.Он также обратил внимание, что старт созданию в Белоруссии современного биотехнологического производства был дан благодаря поддержке лидера КНР. "Особенно хочу поблагодарить своего хорошего давнего друга Си Цзиньпина. Не было бы его решения… Это было волевое решение. Все зависело от председателя КНР. И когда у меня с ним были переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил (помочь с технологиями – ред.). Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку", - подчеркнул Лукашенко.Лукашенко и председатель КНР встретились в Самарканде, где 15-16 сентября участвовали в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По итогам переговоров Минск и Пекин подписали декларацию, в которой закреплен тезис о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. После этого в конце сентября Лукашенко сообщил, что планирует провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20221104/sholts-1829223761.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221104/lukashenko-1829217130.html
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александр лукашенко, си цзиньпин, белоруссия, китай, минская область, в мире
Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Белоруссия, Китай, Минская область, В мире
15:16 04.11.2022
 
Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР состоится в ближайшее время

Президент Лукашенко: встреча с лидером КНР Си Цзиньпином состоится в ближайшее время

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 4 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином состоится в ближайшее время.
Данное заявление Лукашенко сделал, посещая в пятницу Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию в Минской области, которая реализует проект глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии. Генподрядчик проекта – китайская инжиниринговая компания CITIC Construction, генеральный проектный институт – COFCO E&T – ведущий китайский институт в области переработки зерна.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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"В ближайшее время мы встретимся с председателем КНР и окончательно договоримся по третьей очереди (реализации проекта – ред.). И такая вот шальная мысль, чтобы вы вышли еще и на четвертую очередь. Она уже заложена во всех ваших производствах", - приводит слова Лукашенко агентство Белта.
Он отметил, что в будущем на предприятии планируется производить лекарства. "Вот такой вот кластер должен быть создан на этих землях", - сказал президент Белоруссии.
Он также обратил внимание, что старт созданию в Белоруссии современного биотехнологического производства был дан благодаря поддержке лидера КНР. "Особенно хочу поблагодарить своего хорошего давнего друга Си Цзиньпина. Не было бы его решения… Это было волевое решение. Все зависело от председателя КНР. И когда у меня с ним были переговоры, я просто по-человечески, по-дружески попросил (помочь с технологиями – ред.). Благодарность величайшая этому человеку за то, что оказал поддержку", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко и председатель КНР встретились в Самарканде, где 15-16 сентября участвовали в саммите Шанхайской организации сотрудничества. По итогам переговоров Минск и Пекин подписали декларацию, в которой закреплен тезис о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. После этого в конце сентября Лукашенко сообщил, что планирует провести встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Овальном зале Константиновского дворца - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
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Александр ЛукашенкоСи ЦзиньпинБелоруссияКитайМинская областьВ мире
 
 
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