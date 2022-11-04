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В Волгограде завершили аварийно-восстановительные работы на коллекторе - РИА Новости, 04.11.2022
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В Волгограде завершили аварийно-восстановительные работы на коллекторе
В Волгограде завершили аварийно-восстановительные работы на коллекторе - РИА Новости, 04.11.2022
В Волгограде завершили аварийно-восстановительные работы на коллекторе
Восстановительные работы на канализационном коллекторе в Волгограде, авария на котором отставила 200 тысяч человек без воды, завершены, заявил журналистам... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:26
2022-11-04T16:26
происшествия
волгоград
андрей бочаров
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 4 ноя - РИА Новости. Восстановительные работы на канализационном коллекторе в Волгограде, авария на котором отставила 200 тысяч человек без воды, завершены, заявил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.По информации мэрии города, на оперативном совещании принято решение о строительстве нового коллектора в этой части Волгограда, чтобы избежать повторения коммунальной аварии такого масштаба. Отмечается, что до конца года предстоит протянуть трубопровод длиной в 500 метров. Кроме того, будет разработана десятилетняя программа развития систем жизнеобеспечения Волгограда, в том числе и водоотведения.В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой в Волгограде прорвало канализационную трубу в коллекторе. В результате произошло смещение грунта в пойму реки Царица, сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек, 17 тысяч частных домов и социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов.Возбуждены уголовные дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и загрязнении вод.
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происшествия, волгоград, андрей бочаров, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Андрей Бочаров, Волгоградская область
16:26 04.11.2022
 
В Волгограде завершили аварийно-восстановительные работы на коллекторе

Бочаров сообщил об окончании аварийно-восстановительных работ на коллекторе в Волгограде

© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиРаботы по устранению коммунальной аварии в Волгограде
Работы по устранению коммунальной аварии в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 4 ноя - РИА Новости. Восстановительные работы на канализационном коллекторе в Волгограде, авария на котором отставила 200 тысяч человек без воды, завершены, заявил журналистам губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
"Аварийно-восстановительные работы завершены. Системы обеспечения города Волгограда работают в штатном режиме ", - сказал Бочаров.
По информации мэрии города, на оперативном совещании принято решение о строительстве нового коллектора в этой части Волгограда, чтобы избежать повторения коммунальной аварии такого масштаба. Отмечается, что до конца года предстоит протянуть трубопровод длиной в 500 метров. Кроме того, будет разработана десятилетняя программа развития систем жизнеобеспечения Волгограда, в том числе и водоотведения.
В ночь на 25 октября в сквере имени Пахмутовой в Волгограде прорвало канализационную трубу в коллекторе. В результате произошло смещение грунта в пойму реки Царица, сточные воды вылились на прилегающую территорию и в Волгу. Из-за аварии без горячей и холодной воды остались более тысячи многоэтажек, 17 тысяч частных домов и социальные объекты. В Ворошиловском и Советском районах Волгограда введен режим ЧС. Вечером 1 ноября стартовал поэтапный пуск воды в жилой фонд, учреждения и предприятия двух районов.
Возбуждены уголовные дела о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности и загрязнении вод.
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской областиРаботы по устранению коммунальной аварии в Волгограде
Работы по устранению коммунальной аварии в Волгограде - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Фото : ГУМЧС России по Волгоградской области
Работы по устранению коммунальной аварии в Волгограде
 
ПроисшествияВолгоградАндрей БочаровВолгоградская область
 
 
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