https://ria.ru/20221104/vagner-1829214250.html

В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"

В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр" - РИА Новости, 04.11.2022

В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"

"ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:12

2022-11-04T14:12

2022-11-04T14:12

безопасность

евгений пригожин

санкт-петербург

чвк "вагнер"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По его словам, миссией "ЧВК Вагнер Центра" является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Если проект окажется успешным, у "Вагнер Центра" могут появиться филиалы.В первый день работы "ЧВК Вагнер Центр" могут посетить все желающие. В пятницу здесь на открытых площадках начались дискуссии по тематике информационной безопасности страны, перспектив развития медиатехнологий на фоне специальной военной операции на Украине. Также планируется обсудить важность коммуникации государства, бизнеса и общества.Днем здесь пройдет первый детский конгресс "Дети за мир" между Санкт-Петербургом и Луганском.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, открытие центра, который находится на Зольной улице в Невском районе Петербурга, вызвало большой интерес жителей города. Среди гостей "ЧВК Вагнер Центра" преобладали молодые люди, а также мужчины среднего возраста, но встречались и женщины с детьми, которые с любопытством рассматривали современный интерьер здания, выдержанный в серебристо-серой гамме.

https://radiosputnik.ria.ru/20221029/vagner-1827799167.html

санкт-петербург

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"ЧВК Вагнер Центр" в Петербурге "ЧВК Вагнер Центр" открылся в Петербурге. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал ранее, что это будет комплекс зданий, где бесплатно разместятся изобретатели, проектировщики, IT-специалисты. Миссия центра - "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". 2022-11-04T14:12 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, евгений пригожин, санкт-петербург, чвк "вагнер"