https://ria.ru/20221104/vagner-1829214250.html
В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"
В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр" - РИА Новости, 04.11.2022
В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"
"ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:12
2022-11-04T14:12
2022-11-04T14:12
безопасность
евгений пригожин
санкт-петербург
чвк "вагнер"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По его словам, миссией "ЧВК Вагнер Центра" является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Если проект окажется успешным, у "Вагнер Центра" могут появиться филиалы.В первый день работы "ЧВК Вагнер Центр" могут посетить все желающие. В пятницу здесь на открытых площадках начались дискуссии по тематике информационной безопасности страны, перспектив развития медиатехнологий на фоне специальной военной операции на Украине. Также планируется обсудить важность коммуникации государства, бизнеса и общества.Днем здесь пройдет первый детский конгресс "Дети за мир" между Санкт-Петербургом и Луганском.По наблюдениям корреспондента РИА Новости, открытие центра, который находится на Зольной улице в Невском районе Петербурга, вызвало большой интерес жителей города. Среди гостей "ЧВК Вагнер Центра" преобладали молодые люди, а также мужчины среднего возраста, но встречались и женщины с детьми, которые с любопытством рассматривали современный интерьер здания, выдержанный в серебристо-серой гамме.
https://radiosputnik.ria.ru/20221029/vagner-1827799167.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829213433_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_58d6bff5a89efb2ce249e2d1ecb80a28.jpg
"ЧВК Вагнер Центр" в Петербурге
"ЧВК Вагнер Центр" открылся в Петербурге. Бизнесмен Евгений Пригожин рассказал ранее, что это будет комплекс зданий, где бесплатно разместятся изобретатели, проектировщики, IT-специалисты. Миссия центра - "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной".
2022-11-04T14:12
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, евгений пригожин, санкт-петербург, чвк "вагнер"
Безопасность, Евгений Пригожин, Санкт-Петербург, ЧВК "Вагнер"
В Петербурге открылся "ЧВК Вагнер Центр"
"ЧВК Вагнер Центр" открылся в День народного единства в Невском районе Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноя - РИА Новости. "ЧВК Вагнер Центр", который будет заниматься развитием оборонных технологий, открылся в пятницу в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин
рассказал, что "ЧВК Вагнер Центр" включает комплекс зданий, где находятся места для бесплатного размещения изобретателей, проектировщиков, IT-специалистов, экспериментального производства и стартап-пространств. По его словам, миссией "ЧВК Вагнер Центра" является "обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной". Если проект окажется успешным, у "Вагнер Центра" могут появиться филиалы.
В первый день работы "ЧВК Вагнер Центр" могут посетить все желающие. В пятницу здесь на открытых площадках начались дискуссии по тематике информационной безопасности страны, перспектив развития медиатехнологий на фоне специальной военной операции на Украине. Также планируется обсудить важность коммуникации государства, бизнеса и общества.
Днем здесь пройдет первый детский конгресс "Дети за мир" между Санкт-Петербургом и Луганском.
По наблюдениям корреспондента РИА Новости, открытие центра, который находится на Зольной улице в Невском районе Петербурга, вызвало большой интерес жителей города. Среди гостей "ЧВК Вагнер Центра" преобладали молодые люди, а также мужчины среднего возраста, но встречались и женщины с детьми, которые с любопытством рассматривали современный интерьер здания, выдержанный в серебристо-серой гамме.