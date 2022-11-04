22:27 04.11.2022 (обновлено: 09:58 05.11.2022)
Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения условий Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Анкары.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
"Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, чтобы как можно скорее положить конец конфликту между Россией и Украиной и достичь справедливого решения. Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Касаясь отношений с Грецией, Эрдоган заявил, что "не Турция усиливает напряженность в регионе и что было бы полезно направить Грецию на действия, основанные на здравом смысле и диалоге".
Столтенберг также дал оценку встрече в своем сообщении в социальных сетях. Он поблагодарил Эрдогана за его роль в "зерновом коридоре", а также отметил, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО укрепит альянс.