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Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.11.2022
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Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.11.2022
Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от... РИА Новости, 05.11.2022
2022-11-04T22:27
2022-11-05T09:58
йенс столтенберг
турция
швеция
финляндия
нато
в мире
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АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Анкары.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, чтобы как можно скорее положить конец конфликту между Россией и Украиной и достичь справедливого решения. Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения", — сообщила канцелярия турецкого лидера.Касаясь отношений с Грецией, Эрдоган заявил, что "не Турция усиливает напряженность в регионе и что было бы полезно направить Грецию на действия, основанные на здравом смысле и диалоге".Столтенберг также дал оценку встрече в своем сообщении в социальных сетях. Он поблагодарил Эрдогана за его роль в "зерновом коридоре", а также отметил, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО укрепит альянс.
https://ria.ru/20221103/usloviya-1829127122.html
https://ria.ru/20221103/nato-1828980313.html
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йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия, нато, в мире
Йенс Столтенберг, Турция, Швеция, Финляндия, НАТО, В мире
22:27 04.11.2022 (обновлено: 09:58 05.11.2022)
 
Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган: сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависят от выполнения условий Турции

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Анкары.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии.
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МИД Турции прокомментировал процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО
"Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, чтобы как можно скорее положить конец конфликту между Россией и Украиной и достичь справедливого решения. Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения", — сообщила канцелярия турецкого лидера.
Касаясь отношений с Грецией, Эрдоган заявил, что "не Турция усиливает напряженность в регионе и что было бы полезно направить Грецию на действия, основанные на здравом смысле и диалоге".
Столтенберг также дал оценку встрече в своем сообщении в социальных сетях. Он поблагодарил Эрдогана за его роль в "зерновом коридоре", а также отметил, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО укрепит альянс.
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Йенс СтолтенбергТурцияШвецияФинляндияНАТОВ мире
 
 
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