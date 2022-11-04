https://ria.ru/20221104/usloviya-1829290633.html

Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 05.11.2022

Эрдоган рассказал о сроках вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от... РИА Новости, 05.11.2022

2022-11-04T22:27

2022-11-04T22:27

2022-11-05T09:58

йенс столтенберг

турция

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АНКАРА, 4 ноя — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что скорость процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Анкары.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сперва Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но 29 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления этих двух европейских стран в НАТО. По данным на 6 октября, 28 стран из 30 уже приняли положительное решение о приеме северных стран в НАТО, за исключением Турции и Венгрии."Президент Эрдоган подчеркнул, что необходимо вернуться к переговорам, чтобы как можно скорее положить конец конфликту между Россией и Украиной и достичь справедливого решения. Эрдоган отметил, что скорость процесса утверждения трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией и шаги, которые будут предприняты этими странами, определят время его завершения", — сообщила канцелярия турецкого лидера.Касаясь отношений с Грецией, Эрдоган заявил, что "не Турция усиливает напряженность в регионе и что было бы полезно направить Грецию на действия, основанные на здравом смысле и диалоге".Столтенберг также дал оценку встрече в своем сообщении в социальных сетях. Он поблагодарил Эрдогана за его роль в "зерновом коридоре", а также отметил, что завершение рассмотрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО укрепит альянс.

https://ria.ru/20221103/usloviya-1829127122.html

https://ria.ru/20221103/nato-1828980313.html

турция

швеция

финляндия

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йенс столтенберг, турция, швеция, финляндия, нато, в мире