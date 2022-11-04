https://ria.ru/20221104/ukraina-1829252095.html

Путин: Украина прошла путь неприкрытого вмешательства Запада в ее дела

Путин: Украина прошла путь неприкрытого вмешательства Запада в ее дела - РИА Новости, 04.11.2022

Путин: Украина прошла путь неприкрытого вмешательства Запада в ее дела

Президент РФ Владимир Путин согласился с высказыванием знаменитого российского историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T17:20

2022-11-04T17:20

2022-11-04T17:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

день народного единства

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с высказыванием знаменитого российского историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошедшего, отметив, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства Запада в ее внутренние дела.В День народного единства Путин осмотрел выставку об истории России и Украины с древнейших времен до наших дней "Украина. На переломах эпох", которая открылась в столичном Манеже."Все содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Михайловича Карамзина, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего. На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела", - сказал Путин на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского и Российского военно-исторического обществ.Он добавил, что с Россией "пытались сделать то же самое".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, владимир путин, день народного единства