Путин: Украина прошла путь неприкрытого вмешательства Запада в ее дела

Путин: после распада СССР Украина прошла путь неприкрытого вмешательства Запада в ее дела
Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.
Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.
Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.
Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.
Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.
Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.
Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.
Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.
Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.
Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.
При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.
При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.
Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.
Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.
Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.
Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.
Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.
Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.
Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.
Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.
Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.
Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.
Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.
Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.
Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.
Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.
Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.
При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.
Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.
Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.
Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.
Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.
Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.