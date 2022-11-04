14:05 04.11.2022 (обновлено: 17:59 04.11.2022)
В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию
Экс-дипломат США Ранделл назвал вступление Украины в НАТО самой красной линией для России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСпасская и Царская башни Московского Кремля
Спасская и Царская башни Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в статье для издания Newsweek бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.
"Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России", — заявил автор.
В частности, он обратил внимание на историческое значение Крыма, который, окажись он частью Североатлантического альянса, вызвал бы у Кремля такую же реакцию, как и Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами — у Вашингтона.
Несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, продолжая принимать в свои ряды бывшие страны СССР, считает Ранделл.
"Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны", — приводит он слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Автора статьи поразило отсутствие со стороны западных стран усилий по урегулированию конфликта на Украине.
"Прекращение огня, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться. Пришло время остановить кровопролитие", — подчеркнул он.
По словам обозревателя, политики упускают из виду, насколько высока цена финансирования Киева для американской общественности.
"Украина остается коррумпированной страной, которой очень трудно помочь: нельзя бесконечно давать деньги человеку с дырой в кармане", — отметил Ранделл.
С другой стороны, по его мнению, Россия — страна, которая сама обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением.
"Рубль сегодня сильнее, чем год назад. Западные санкции вызвали больший хаос в Европе, нежели в России. Возможно, стоить вспомнить, что родители Путина пережили блокаду Ленинграда, когда шестьсот тысяч человек предпочли умереть, чем сдаться врагу. Маловероятно, что Путин изменит стратегию из-за того, что он теперь не может купить "Биг Мак", — говорится в статье.
После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренный прием в НАТО. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал вступление Украины в альянс несвоевременным, а генсек военного блока Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.