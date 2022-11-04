https://ria.ru/20221104/ukraina-1829212904.html

В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию

В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию - РИА Новости, 04.11.2022

В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию

Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в статье для издания Newsweek бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:05

2022-11-04T14:05

2022-11-04T17:59

украина

россия

саудовская аравия

нато

санкции в отношении россии

политика

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в статье для издания Newsweek бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.В частности, он обратил внимание на историческое значение Крыма, который, окажись он частью Североатлантического альянса, вызвал бы у Кремля такую же реакцию, как и Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами — у Вашингтона.Несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, продолжая принимать в свои ряды бывшие страны СССР, считает Ранделл."Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны", — приводит он слова американского дипломата Джорджа Кеннана.Автора статьи поразило отсутствие со стороны западных стран усилий по урегулированию конфликта на Украине."Прекращение огня, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться. Пришло время остановить кровопролитие", — подчеркнул он.По словам обозревателя, политики упускают из виду, насколько высока цена финансирования Киева для американской общественности."Украина остается коррумпированной страной, которой очень трудно помочь: нельзя бесконечно давать деньги человеку с дырой в кармане", — отметил Ранделл.С другой стороны, по его мнению, Россия — страна, которая сама обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением."Рубль сегодня сильнее, чем год назад. Западные санкции вызвали больший хаос в Европе, нежели в России. Возможно, стоить вспомнить, что родители Путина пережили блокаду Ленинграда, когда шестьсот тысяч человек предпочли умереть, чем сдаться врагу. Маловероятно, что Путин изменит стратегию из-за того, что он теперь не может купить "Биг Мак", — говорится в статье.После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренный прием в НАТО. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал вступление Украины в альянс несвоевременным, а генсек военного блока Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829176922.html

украина

россия

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

украина, россия, саудовская аравия, нато, санкции в отношении россии, политика