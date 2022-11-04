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В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию - РИА Новости, 04.11.2022
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В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию
В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию - РИА Новости, 04.11.2022
В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию
Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в статье для издания Newsweek бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:05
2022-11-04T17:59
украина
россия
саудовская аравия
нато
санкции в отношении россии
политика
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в статье для издания Newsweek бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.В частности, он обратил внимание на историческое значение Крыма, который, окажись он частью Североатлантического альянса, вызвал бы у Кремля такую же реакцию, как и Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами — у Вашингтона.Несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, продолжая принимать в свои ряды бывшие страны СССР, считает Ранделл."Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны", — приводит он слова американского дипломата Джорджа Кеннана.Автора статьи поразило отсутствие со стороны западных стран усилий по урегулированию конфликта на Украине."Прекращение огня, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться. Пришло время остановить кровопролитие", — подчеркнул он.По словам обозревателя, политики упускают из виду, насколько высока цена финансирования Киева для американской общественности."Украина остается коррумпированной страной, которой очень трудно помочь: нельзя бесконечно давать деньги человеку с дырой в кармане", — отметил Ранделл.С другой стороны, по его мнению, Россия — страна, которая сама обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением."Рубль сегодня сильнее, чем год назад. Западные санкции вызвали больший хаос в Европе, нежели в России. Возможно, стоить вспомнить, что родители Путина пережили блокаду Ленинграда, когда шестьсот тысяч человек предпочли умереть, чем сдаться врагу. Маловероятно, что Путин изменит стратегию из-за того, что он теперь не может купить "Биг Мак", — говорится в статье.После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренный прием в НАТО. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал вступление Украины в альянс несвоевременным, а генсек военного блока Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html
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украина, россия, саудовская аравия, нато, санкции в отношении россии, политика
Украина, Россия, Саудовская Аравия, НАТО, Санкции в отношении России, Политика
14:05 04.11.2022 (обновлено: 17:59 04.11.2022)
 
В США раскрыли, какое действие Украины больше всего разозлит Россию

Экс-дипломат США Ранделл назвал вступление Украины в НАТО самой красной линией для России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкСпасская и Царская башни Московского Кремля
Спасская и Царская башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Спасская и Царская башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО неприемлемо для России, написал в статье для издания Newsweek бывший глава миссии американского посольства в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл.

"Нетрудно понять, почему Украина — самая красная линия для России", — заявил автор.

В частности, он обратил внимание на историческое значение Крыма, который, окажись он частью Североатлантического альянса, вызвал бы у Кремля такую же реакцию, как и Куба с размещенными там советскими ядерными ракетами — у Вашингтона.
Несмотря на это, страны НАТО намеренно проигнорировали интересы региональной безопасности России, продолжая принимать в свои ряды бывшие страны СССР, считает Ранделл.
"Расширение блока на Восток станет самой роковой ошибкой американской политики за всю эпоху после окончания холодной войны", — приводит он слова американского дипломата Джорджа Кеннана.
Автора статьи поразило отсутствие со стороны западных стран усилий по урегулированию конфликта на Украине.
"Прекращение огня, нейтралитет Украины, отмена экономических санкций — все эти вопросы нужно обсудить. Не нужно от них отмахиваться. Пришло время остановить кровопролитие", — подчеркнул он.
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По словам обозревателя, политики упускают из виду, насколько высока цена финансирования Киева для американской общественности.
"Украина остается коррумпированной страной, которой очень трудно помочь: нельзя бесконечно давать деньги человеку с дырой в кармане", — отметил Ранделл.
С другой стороны, по его мнению, Россия — страна, которая сама обеспечивает себя продовольствием, энергией и вооружением.
"Рубль сегодня сильнее, чем год назад. Западные санкции вызвали больший хаос в Европе, нежели в России. Возможно, стоить вспомнить, что родители Путина пережили блокаду Ленинграда, когда шестьсот тысяч человек предпочли умереть, чем сдаться врагу. Маловероятно, что Путин изменит стратегию из-за того, что он теперь не может купить "Биг Мак", — говорится в статье.
После референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на ускоренный прием в НАТО. Однако помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан назвал вступление Украины в альянс несвоевременным, а генсек военного блока Йенс Столтенберг напомнил, что для принятия нового члена нужно согласие всех 30 стран-участниц, хотя и пообещал, что НАТО сконцентрирует усилия на оказании Киеву помощи.
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на политическую конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе.
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