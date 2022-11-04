12:44 04.11.2022 (обновлено: 14:05 04.11.2022)
Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал наладить прямой контакт для урегулирования на Украине
© AP Photo / Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
© AP Photo / Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили украинский кризис, китайский лидер указал на необходимость поддержать все усилия по мирному урегулированию и установить прямой контакт для его решения, сообщает в пятницу министерство иностранных дел Китая по итогам переговоров.
"Лидеры двух стран также обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает важную роль Германии и ЕС в продвижении мирных переговоров и содействии выстраиванию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - говорится в заявлении ведомства.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призвать все соответствующие стороны проявлять рациональность и сдержанность, как можно скорее установить прямой контакт и создать условия для возобновления переговоров".