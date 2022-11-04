https://ria.ru/20221104/ukraina-1829200037.html

Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине

Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 04.11.2022

Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили украинский кризис, китайский лидер указал на необходимость поддержать все... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T12:44

2022-11-04T12:44

2022-11-04T14:05

специальная военная операция на украине

в мире

си цзиньпин

олаф шольц

китай

германия

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мид кнр

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ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили украинский кризис, китайский лидер указал на необходимость поддержать все усилия по мирному урегулированию и установить прямой контакт для его решения, сообщает в пятницу министерство иностранных дел Китая по итогам переговоров."Лидеры двух стран также обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает важную роль Германии и ЕС в продвижении мирных переговоров и содействии выстраиванию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - говорится в заявлении ведомства.Си Цзиньпин подчеркнул, что "в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призвать все соответствующие стороны проявлять рациональность и сдержанность, как можно скорее установить прямой контакт и создать условия для возобновления переговоров".

https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html

китай

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, украина, мид кнр