Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829200037.html
Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине
Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине - РИА Новости, 04.11.2022
Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили украинский кризис, китайский лидер указал на необходимость поддержать все... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T12:44
2022-11-04T14:05
специальная военная операция на украине
в мире
си цзиньпин
олаф шольц
китай
германия
украина
мид кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829208953_0:556:2653:2048_1920x0_80_0_0_4176244d73fd90bb44814589ad77cf6a.jpg
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили украинский кризис, китайский лидер указал на необходимость поддержать все усилия по мирному урегулированию и установить прямой контакт для его решения, сообщает в пятницу министерство иностранных дел Китая по итогам переговоров."Лидеры двух стран также обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает важную роль Германии и ЕС в продвижении мирных переговоров и содействии выстраиванию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - говорится в заявлении ведомства.Си Цзиньпин подчеркнул, что "в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призвать все соответствующие стороны проявлять рациональность и сдержанность, как можно скорее установить прямой контакт и создать условия для возобновления переговоров".
https://ria.ru/20221103/rossiya-1829140816.html
китай
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/04/1829208953_0:56:2656:2048_1920x0_80_0_0_1bc540f6a4957574a86f179043aa692b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, си цзиньпин, олаф шольц, китай, германия, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Си Цзиньпин, Олаф Шольц, Китай, Германия, Украина, МИД КНР
12:44 04.11.2022 (обновлено: 14:05 04.11.2022)
 
Си Цзиньпин призвал к мирному урегулированию кризиса на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал наладить прямой контакт для урегулирования на Украине

© AP Photo / Kay NietfeldПредседатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Kay Nietfeld
Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Доме народных собраний в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече в Пекине обсудили украинский кризис, китайский лидер указал на необходимость поддержать все усилия по мирному урегулированию и установить прямой контакт для его решения, сообщает в пятницу министерство иностранных дел Китая по итогам переговоров.
"Лидеры двух стран также обменялись мнениями по украинскому кризису. Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает важную роль Германии и ЕС в продвижении мирных переговоров и содействии выстраиванию сбалансированной, эффективной и устойчивой структуры европейской безопасности", - говорится в заявлении ведомства.
Си Цзиньпин подчеркнул, что "в нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призвать все соответствующие стороны проявлять рациональность и сдержанность, как можно скорее установить прямой контакт и создать условия для возобновления переговоров".
Участники митинга Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 23:38
Business Insider назвал пять влиятельных фигур Запада, поддержавших Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСи ЦзиньпинОлаф ШольцКитайГерманияУкраинаМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала