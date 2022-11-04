https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html

В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина

В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина - РИА Новости, 04.11.2022

В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина

Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T09:24

2022-11-04T09:24

2022-11-04T13:42

в мире

владимир зеленский

владимир путин

украина

россия

бали

большая двадцатка

нато

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.Многие посчитали, что Зеленскому просто "не хватает мужества"."Зеленский совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней", — написал один из пользователей."Очевидно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России", — предположил другой."Становится смешно от ультиматумов Зеленского. Украина — страна-банкрот и вряд ли сможет войти в G20, в то время как Россия — одна из крупнейших экономик в мире. Кто тут должен диктовать условия?" — задался вопросом еще один читатель."Конечно, это право Зеленского не приходить, но подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть", — констатировал пятый комментатор."Мальчик с манией величия. Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен понять это", — заключили пользователи.Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150172.html

https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html

украина

россия

бали

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, бали, большая двадцатка, нато