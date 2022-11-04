Рейтинг@Mail.ru
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина - РИА Новости, 04.11.2022
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина
Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:24
2022-11-04T13:42
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
бали
большая двадцатка
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_342:0:2877:1426_1920x0_80_0_0_ded6f6beab6c64a1920633fcb56528b3.jpg
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.Многие посчитали, что Зеленскому просто "не хватает мужества"."Зеленский совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней", — написал один из пользователей."Очевидно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России", — предположил другой."Становится смешно от ультиматумов Зеленского. Украина — страна-банкрот и вряд ли сможет войти в G20, в то время как Россия — одна из крупнейших экономик в мире. Кто тут должен диктовать условия?" — задался вопросом еще один читатель."Конечно, это право Зеленского не приходить, но подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть", — констатировал пятый комментатор."Мальчик с манией величия. Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен понять это", — заключили пользователи.Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150172.html
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html
украина
россия
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0c/1574236128_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_c14ca1d87ebc68a4a8a5108adec8f23f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, бали, большая двадцатка, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Бали, Большая двадцатка, НАТО
09:24 04.11.2022 (обновлено: 13:42 04.11.2022)
 
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина

Читатели Spiegel обвинили Зеленского в отсутствии мужества для встречи с Путиным на G20

© AP Photo / Ian LangsdonПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Ian Langsdon
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.
Многие посчитали, что Зеленскому просто "не хватает мужества".
"Зеленский совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней", — написал один из пользователей.
"Очевидно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России", — предположил другой.
"Становится смешно от ультиматумов Зеленского. Украина — страна-банкрот и вряд ли сможет войти в G20, в то время как Россия — одна из крупнейших экономик в мире. Кто тут должен диктовать условия?" — задался вопросом еще один читатель.

"Кому-то не хватает мужества для встречи с Путиным. Оно и понятно. После стольких оскорблений в адрес Путина и россиян", — отметил четвертый.

"Конечно, это право Зеленского не приходить, но подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть", — констатировал пятый комментатор.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
01:47
В Британии рассказали, когда Запад будет вынужден договариваться с Россией
"Мальчик с манией величия. Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен понять это", — заключили пользователи.
Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 11:07
Новая договоренность Зеленского с Макроном вызвала возмущение в Сети
 
В миреВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаРоссияБалиБольшая двадцаткаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала