https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина - РИА Новости, 04.11.2022
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина
Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T09:24
2022-11-04T09:24
2022-11-04T13:42
в мире
владимир зеленский
владимир путин
украина
россия
бали
большая двадцатка
нато
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.Многие посчитали, что Зеленскому просто "не хватает мужества"."Зеленский совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней", — написал один из пользователей."Очевидно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России", — предположил другой."Становится смешно от ультиматумов Зеленского. Украина — страна-банкрот и вряд ли сможет войти в G20, в то время как Россия — одна из крупнейших экономик в мире. Кто тут должен диктовать условия?" — задался вопросом еще один читатель."Конечно, это право Зеленского не приходить, но подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть", — констатировал пятый комментатор."Мальчик с манией величия. Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен понять это", — заключили пользователи.Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221104/peregovory-1829150172.html
https://ria.ru/20221102/ukraina-1828594763.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир путин, украина, россия, бали, большая двадцатка, нато
В мире, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Бали, Большая двадцатка, НАТО
09:24 04.11.2022 (обновлено: 13:42 04.11.2022)
В Германии пришли в шок от ультиматума Зеленского в отношении Путина
Читатели Spiegel обвинили Зеленского в отсутствии мужества для встречи с Путиным на G20
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Читатели немецкого журнала Spiegel
обрушились с критикой на президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет участвовать в саммите G20, если туда приедет российский лидер Владимир Путин.
Многие посчитали, что Зеленскому просто "не хватает мужества".
"Зеленский совершает ошибку. Встреча с Путиным и Байденом может положить конец войне и спасти десятки тысяч жизней", — написал один из пользователей.
"Очевидно, что он боится личной встречи с Путиным, так как ему будет очень трудно оправдаться за свои оскорбления в адрес России", — предположил другой.
"Становится смешно от ультиматумов Зеленского. Украина — страна-банкрот и вряд ли сможет войти в G20, в то время как Россия
— одна из крупнейших экономик в мире. Кто тут должен диктовать условия?" — задался вопросом еще один читатель.
"Кому-то не хватает мужества для встречи с Путиным. Оно и понятно. После стольких оскорблений в адрес Путина и россиян", — отметил четвертый.
"Конечно, это право Зеленского не приходить, но подобные высказывания показывают, что он должен еще немного повзрослеть", — констатировал пятый комментатор.
"Мальчик с манией величия. Войны заканчиваются не на поле боя, а за столом переговоров. Так было всегда. Зеленский должен понять это", — заключили пользователи.
Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на индонезийском острове Бали
. По словам Путина, он пока еще не принял решение об участии в этом форуме.
На фоне российской спецоперации на Украине США
и их союзники по НАТО
продолжают накачивать Украину оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов. Москва
, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.