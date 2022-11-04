https://ria.ru/20221104/twitter-1829157296.html

Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ

Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2022

Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ

Американская компания Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, оповестит сотрудников об увольнениях до вечера пятницы,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T04:12

2022-11-04T04:12

2022-11-04T04:12

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twitter

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская компания Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, оповестит сотрудников об увольнениях до вечера пятницы, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку.Как отмечается в электронных письмах сотрудникам, все сообщения об увольнении будут разосланы до 9 утра по тихоокеанскому времени (19.00 мск) пятницы. Как следует из письма, в пятницу офисы Twitter будут временно закрыты, а доступ по пропускам будет приостановлен.Ранее агентство Блумберг передавало, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании в попытке снизить расходы после ее покупки.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

https://ria.ru/20221104/mask-1829152821.html

https://ria.ru/20221103/mask-1829138363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, twitter, сша