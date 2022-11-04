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Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
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Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ
Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.11.2022
Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ
Американская компания Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, оповестит сотрудников об увольнениях до вечера пятницы,... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T04:12
2022-11-04T04:12
в мире
технологии
илон маск
twitter
сша
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская компания Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, оповестит сотрудников об увольнениях до вечера пятницы, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку.Как отмечается в электронных письмах сотрудникам, все сообщения об увольнении будут разосланы до 9 утра по тихоокеанскому времени (19.00 мск) пятницы. Как следует из письма, в пятницу офисы Twitter будут временно закрыты, а доступ по пропускам будет приостановлен.Ранее агентство Блумберг передавало, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании в попытке снизить расходы после ее покупки.В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
https://ria.ru/20221104/mask-1829152821.html
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в мире, технологии, илон маск, twitter, сша
В мире, Технологии, Илон Маск, Twitter, США
04:12 04.11.2022
 
Twitter оповестит сотрудников об увольнении до вечера пятницы, сообщили СМИ

Рейтер сообщил о намерении Twitter оповестить сотрудников об увольнениях до вечера пятницы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкTwitter
Twitter - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Twitter. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американская компания Twitter, недавно приобретенная американским предпринимателем Илоном Маском, оповестит сотрудников об увольнениях до вечера пятницы, передает агентство Рейтер со ссылкой на внутреннюю переписку.
Как отмечается в электронных письмах сотрудникам, все сообщения об увольнении будут разосланы до 9 утра по тихоокеанскому времени (19.00 мск) пятницы. Как следует из письма, в пятницу офисы Twitter будут временно закрыты, а доступ по пропускам будет приостановлен.
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Маск рассматривает введение платных личных сообщений в Twitter, пишет NYT
Ранее агентство Блумберг передавало, что Маск планирует сократить около 3,7 тысячи рабочих мест в компании в попытке снизить расходы после ее покупки.
В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.
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В миреТехнологииИлон МаскTwitterСША
 
 
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