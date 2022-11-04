https://ria.ru/20221104/trevoga-1829146946.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T00:54

2022-11-04T00:54

2022-11-04T02:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

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днепропетровская область

киев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.Кроме того, как сообщает ведомство, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Незадолго до этого тревога звучала в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829018448.html

украина

днепропетровская область

киев

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в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф