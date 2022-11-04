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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/trevoga-1829146946.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.11.2022
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T00:54
2022-11-04T02:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
днепропетровская область
киев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.Кроме того, как сообщает ведомство, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.Незадолго до этого тревога звучала в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, но ее уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
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в мире, владимир зеленский, украина, днепропетровская область, киев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Днепропетровская область, Киев, Вооруженные силы РФ
00:54 04.11.2022 (обновлено: 02:35 04.11.2022)
 
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге в трех областях страны

© Flickr / Denis KorablevВид города Днепропетровск
Вид города Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© Flickr / Denis Korablev
Вид города Днепропетровск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Черкасской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
Кроме того, как сообщает ведомство, тревога была также объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Незадолго до этого тревога звучала в Одесской, Николаевской и Винницкой областях, но ее уже отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:52Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.11.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаДнепропетровская областьКиевВооруженные силы РФ
 
 
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