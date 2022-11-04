https://ria.ru/20221104/sud-1829297723.html

В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков

В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков - РИА Новости, 04.11.2022

В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков

Сухумский городской суд приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному сроку за торговлю наркотиками в особо крупном... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:55

2022-11-04T23:55

2022-11-04T23:55

здоровье - общество

абхазия

таджикистан

россия

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СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному сроку за торговлю наркотиками в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Абхазии.Буриев обвиняется в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, при нем было найдено 50,108 грамма метадона, который он намеревался распространять путем тайных закладок."Согласно вводной и резулятивной частей приговора Буриев С.С. приговорен к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества. Позиция участвующего представителя генеральной прокуратуры РА была аналогичной", - говорится в сообщении.В ходе судебного следствия Буриев не признал свою вину, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и показывал на места сделанных им тайных закладок.По данным генпрокуратуры республики, на данный момент в Абхазии есть трое пожизненно осужденных за распространение наркотиков в особо крупных размерах.Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.

https://ria.ru/20221101/obvinenie-1828293716.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

здоровье - общество, абхазия, таджикистан, россия