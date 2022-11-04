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В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков - РИА Новости, 04.11.2022
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В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков
В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков - РИА Новости, 04.11.2022
В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков
Сухумский городской суд приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному сроку за торговлю наркотиками в особо крупном... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:55
2022-11-04T23:55
здоровье - общество
абхазия
таджикистан
россия
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СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному сроку за торговлю наркотиками в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Абхазии.Буриев обвиняется в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, при нем было найдено 50,108 грамма метадона, который он намеревался распространять путем тайных закладок."Согласно вводной и резулятивной частей приговора Буриев С.С. приговорен к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества. Позиция участвующего представителя генеральной прокуратуры РА была аналогичной", - говорится в сообщении.В ходе судебного следствия Буриев не признал свою вину, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и показывал на места сделанных им тайных закладок.По данным генпрокуратуры республики, на данный момент в Абхазии есть трое пожизненно осужденных за распространение наркотиков в особо крупных размерах.Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
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здоровье - общество, абхазия, таджикистан, россия
Здоровье - Общество, Абхазия, Таджикистан, Россия
23:55 04.11.2022
 
В Абхазии россиянин получил пожизненное заключение за сбыт наркотиков

Сухумский городской суд приговорил россиянина к пожизненному сроку за торговлю наркотиками

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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СУХУМ, 4 ноя - РИА Новости. Сухумский городской суд приговорил уроженца Таджикистана, гражданина России Собирхона Буриева к пожизненному сроку за торговлю наркотиками в особо крупном размере, сообщает пресс-служба генпрокуратуры Абхазии.
Буриев обвиняется в преступлении против здоровья населения и общественной нравственности, при нем было найдено 50,108 грамма метадона, который он намеревался распространять путем тайных закладок.
"Согласно вводной и резулятивной частей приговора Буриев С.С. приговорен к пожизненному лишению свободы, с конфискацией имущества. Позиция участвующего представителя генеральной прокуратуры РА была аналогичной", - говорится в сообщении.
В ходе судебного следствия Буриев не признал свою вину, хотя в ходе предварительного следствия активно сотрудничал со следствием и показывал на места сделанных им тайных закладок.
По данным генпрокуратуры республики, на данный момент в Абхазии есть трое пожизненно осужденных за распространение наркотиков в особо крупных размерах.
Злоупотребление наркотиками наносит огромный вред здоровью населения и общественной безопасности, ставит под угрозу мирное развитие и стабильное существование общества во многих странах. Незаконная торговля наркотиками подпитывает деятельность сетей транснациональной организованной преступности, системную коррупцию и широкомасштабное насилие.
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