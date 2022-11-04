https://ria.ru/20221104/ssha-1829186015.html

Bloomberg на одном примере показал провал идеи холодной войны против России

Bloomberg на одном примере показал провал идеи холодной войны против России - РИА Новости, 04.11.2022

Bloomberg на одном примере показал провал идеи холодной войны против России

Новая холодная война против России идет не так хорошо, как предполагали некоторые западные политики, пишет Bloomberg. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:16

2022-11-04T11:16

2022-11-04T16:50

в мире

олаф шольц

джо байден

владимир путин

германия

россия

китай

большая двадцатка

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новая холодная война против России идет не так хорошо, как предполагали некоторые западные политики, пишет Bloomberg.Об этом, как отметил автор статьи Панкадж Мишра, говорит противоречивая поездка канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.Как указывает обозреватель, причина явного раскола в западном стане кроется в нежелании стран ставить под удар свои экономические интересы ради США."Германия не может принести в жертву свою экономику из-за украинского кризиса. Что касается глобальных экономических интересов, то они также не будут подчиняться американской воле", — подчеркнул Мишра.По мнению автора статьи, противоречия Вашингтона, а в частности главы Белого дома Джо Байдена, с остальным миром обострятся еще сильнее после саммита G20 в Индонезии."Индонезия готовится принять у себя глав России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина, на выборах в Бразилии победил стойкий союзник КНР Луис Инасиу Лула да Силва, и, наконец, канцлер Германии Олаф Шольц станет первым высокопоставленным западным лидером, посетившим Китай за три года, — Байден может быть обречен на одинокую битву", — подчеркнули в издании.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829171089.html

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829176922.html

германия

россия

китай

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олаф шольц, джо байден, владимир путин, германия, россия, китай, большая двадцатка