11:16 04.11.2022 (обновлено: 16:50 04.11.2022)
Bloomberg на одном примере показал провал идеи холодной войны против России
Bloomberg: визит Шольца в КНР ознаменовал провал идеи холодной войны Запада с Россией
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Новая холодная война против России идет не так хорошо, как предполагали некоторые западные политики, пишет Bloomberg.
"Поездка Шольца в Пекин, в то время как Соединенные Штаты решительно и всесторонне выступают против сотрудничества с КНР, показывает раскол в отношениях Вашингтона не только с Берлином, но и со всем миром", — говорится в публикации.
Как указывает обозреватель, причина явного раскола в западном стане кроется в нежелании стран ставить под удар свои экономические интересы ради США.
"Германия не может принести в жертву свою экономику из-за украинского кризиса. Что касается глобальных экономических интересов, то они также не будут подчиняться американской воле", — подчеркнул Мишра.
По мнению автора статьи, противоречия Вашингтона, а в частности главы Белого дома Джо Байдена, с остальным миром обострятся еще сильнее после саммита G20 в Индонезии.
"Индонезия готовится принять у себя глав России и Китая — Владимира Путина и Си Цзиньпина, на выборах в Бразилии победил стойкий союзник КНР Луис Инасиу Лула да Силва, и, наконец, канцлер Германии Олаф Шольц станет первым высокопоставленным западным лидером, посетившим Китай за три года, — Байден может быть обречен на одинокую битву", — подчеркнули в издании.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.