https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829208619.html

ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов

ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов - РИА Новости, 04.11.2022

ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов

Российская авиация уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове, заявили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T13:45

2022-11-04T13:45

2022-11-04T17:21

специальная военная операция на украине

харьков

днепропетровская область

войска воздушно-космической обороны

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская авиация уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове, заявили журналистам в Минобороны."Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении поселков Берестовое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Российская артиллерия и армейская авиация сорвали эту попытку, отбросив украинские подразделения на исходные рубежи. Там уничтожено более 110 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак". На Красно-Лиманском направлении российские войска отразили атаки двух усиленных мотопехотных батальонов ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР). Украинские подразделения потеряли более 90 человек убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли противнику огневое поражение — уничтожено более 95 бойцов ВСУ, десять бронемашин и еще десять автомобилей различного назначения.Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений, четыре склада боеприпасов, живую силу и военную технику в 179 районах. В районе Николаева ракетный удар уничтожил штаб одного из подразделений иностранных наемников. Подразделения ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и три снаряда РСЗО "Ураган".

https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

харьков, днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф