13:45 04.11.2022 (обновлено: 17:21 04.11.2022)
ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов
Минобороны сообщило об уничтожении ВКС цехов для оружия ВСУ в Павлограде и Харькове
© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская авиация уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове, заявили журналистам в Минобороны.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — говорится в сводке.
В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении поселков Берестовое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Российская артиллерия и армейская авиация сорвали эту попытку, отбросив украинские подразделения на исходные рубежи. Там уничтожено более 110 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак".
На Красно-Лиманском направлении российские войска отразили атаки двух усиленных мотопехотных батальонов ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР). Украинские подразделения потеряли более 90 человек убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.
На Николаево-Криворожском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли противнику огневое поражение — уничтожено более 95 бойцов ВСУ, десять бронемашин и еще десять автомобилей различного назначения.
Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений, четыре склада боеприпасов, живую силу и военную технику в 179 районах. В районе Николаева ракетный удар уничтожил штаб одного из подразделений иностранных наемников. Подразделения ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и три снаряда РСЗО "Ураган".