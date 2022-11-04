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ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов - РИА Новости, 04.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/spetsoperatsiya-1829208619.html
ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов
ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов - РИА Новости, 04.11.2022
ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов
Российская авиация уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове, заявили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T13:45
2022-11-04T17:21
специальная военная операция на украине
харьков
днепропетровская область
войска воздушно-космической обороны
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская авиация уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове, заявили журналистам в Минобороны."Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — говорится в сводке.В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении поселков Берестовое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Российская артиллерия и армейская авиация сорвали эту попытку, отбросив украинские подразделения на исходные рубежи. Там уничтожено более 110 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак". На Красно-Лиманском направлении российские войска отразили атаки двух усиленных мотопехотных батальонов ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР). Украинские подразделения потеряли более 90 человек убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей. На Николаево-Криворожском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли противнику огневое поражение — уничтожено более 95 бойцов ВСУ, десять бронемашин и еще десять автомобилей различного назначения.Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений, четыре склада боеприпасов, живую силу и военную технику в 179 районах. В районе Николаева ракетный удар уничтожил штаб одного из подразделений иностранных наемников. Подразделения ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и три снаряда РСЗО "Ураган".
https://ria.ru/20221104/lantset-1829204198.html
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харьков, днепропетровская область, войска воздушно-космической обороны, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Днепропетровская область, Войска воздушно-космической обороны, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:45 04.11.2022 (обновлено: 17:21 04.11.2022)
 
ВКС поразили цеха двух украинских военных заводов

Минобороны сообщило об уничтожении ВКС цехов для оружия ВСУ в Павлограде и Харькове

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине
Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий в зоне специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российская авиация уничтожила производство ракетных двигателей и реактивных снарядов в Павлограде и Харькове, заявили журналистам в Минобороны.
"Высокоточным оружием Воздушно-космических сил поражены цеха изготовления ракетных двигателей завода в городе Павлоград Днепропетровской области, а также три цеха завода "Коммунар" в городе Харьков, в которых осуществлялось производство реактивных снарядов к системам залпового огня", — говорится в сводке.
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В военном ведомстве рассказали также о боевых действиях на различных участках фронта. Так, на Купянском направлении ВСУ пытались атаковать двумя ротными тактическими группами в направлении поселков Берестовое (Харьковская область) и Куземовка (ЛНР). Российская артиллерия и армейская авиация сорвали эту попытку, отбросив украинские подразделения на исходные рубежи. Там уничтожено более 110 военнослужащих ВСУ, три танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, 14 бронеавтомобилей "Хамви" и "Козак".
На Красно-Лиманском направлении российские войска отразили атаки двух усиленных мотопехотных батальонов ВСУ в направлении Площанки и Червонопоповки (ЛНР). Украинские подразделения потеряли более 90 человек убитыми и около 60 ранеными, четыре танка, шесть боевых бронированных машин и 12 автомобилей.
На Николаево-Криворожском направлении артиллерия, штурмовая и армейская авиация нанесли противнику огневое поражение — уничтожено более 95 бойцов ВСУ, десять бронемашин и еще десять автомобилей различного назначения.
Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пять пунктов управления ВСУ, 87 артиллерийских подразделений, четыре склада боеприпасов, живую силу и военную технику в 179 районах. В районе Николаева ракетный удар уничтожил штаб одного из подразделений иностранных наемников. Подразделения ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника и перехватили девять снарядов РСЗО HIMARS и три снаряда РСЗО "Ураган".
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковДнепропетровская областьВойска воздушно-космической обороныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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