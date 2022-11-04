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Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном - РИА Новости, 04.11.2022
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Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном
Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном - РИА Новости, 04.11.2022
Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном
Визит в Пекин был инаугурационным, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, комментируя обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай вместе с... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:40
2022-11-04T19:55
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
си цзиньпин
германия
китай
пекин
евросоюз
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Визит в Пекин был инаугурационным, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, комментируя обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Шольц в пятницу нанес однодневный визит в Пекин, где впервые в роли канцлера встретился с председателем КНР Си Цзиньпином."Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть. В любом случае, мы посчитали правильным, что сначала должно состояться это обсуждение, прежде чем начнется обычный ритм правительственных консультаций", - пояснил канцлер на пресс-конференции после встречи с председателем КНР.Ранее агентство Reuters сообщило, что Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но канцлер отклонил это предложение.
https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, си цзиньпин, германия, китай, пекин, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Германия, Китай, Пекин, Евросоюз
19:40 04.11.2022 (обновлено: 19:55 04.11.2022)
 
Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном

Канцлер Германии Шольц назвал визит в Пекин инаугурационным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Визит в Пекин был инаугурационным, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, комментируя обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Шольц в пятницу нанес однодневный визит в Пекин, где впервые в роли канцлера встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть. В любом случае, мы посчитали правильным, что сначала должно состояться это обсуждение, прежде чем начнется обычный ритм правительственных консультаций", - пояснил канцлер на пресс-конференции после встречи с председателем КНР.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но канцлер отклонил это предложение.
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В миреЭммануэль МакронОлаф ШольцСи ЦзиньпинГерманияКитайПекинЕвросоюз
 
 
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