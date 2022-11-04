https://ria.ru/20221104/sholts-1829272101.html

Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном

Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном - РИА Новости, 04.11.2022

Шольц объяснил, почему не поехал в Пекин с Макроном

Визит в Пекин был инаугурационным, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, комментируя обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай вместе с... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T19:40

2022-11-04T19:40

2022-11-04T19:55

в мире

эммануэль макрон

олаф шольц

си цзиньпин

германия

китай

пекин

евросоюз

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Визит в Пекин был инаугурационным, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам, комментируя обвинения СМИ в том, что он отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.Шольц в пятницу нанес однодневный визит в Пекин, где впервые в роли канцлера встретился с председателем КНР Си Цзиньпином."Дело в том, что эта поездка была запланирована мной как инаугурационный визит. Я подготовил его, и он происходит прямо сейчас, как вы можете видеть. В любом случае, мы посчитали правильным, что сначала должно состояться это обсуждение, прежде чем начнется обычный ритм правительственных консультаций", - пояснил канцлер на пресс-конференции после встречи с председателем КНР.Ранее агентство Reuters сообщило, что Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но канцлер отклонил это предложение.

https://ria.ru/20221027/politika-1826997099.html

германия

китай

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, си цзиньпин, германия, китай, пекин, евросоюз