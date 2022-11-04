15:05 04.11.2022 (обновлено: 17:50 04.11.2022)
СМИ: визит Шольца в Китай показал настоящее отношение к нему в Евросоюзе
Le Figaro: в ЕС раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за его визита в Китай
© AP Photo / Kay NietfeldКанцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
© AP Photo / Kay Nietfeld
Канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Союзники раскритиковали канцлера Германии Олафа Шольца из-за визита в Китай, пишет Le Figaro.
"Шольц действует вразрез с общей европейской линией. Политика Берлина в отношении Пекина может быть успешной только в том случае, если она будет сочетаться с европейской политикой", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что доктрина ЕС в отношении Китая основывается на том, что в каких-то сферах он будет партнером, с которым необходимо вести переговоры, в частности по климату, а в каких-то — конкурентом и соперником.
Канцлера Германии уже обвиняли в том, что он действует в одиночку в вопросе Украины, и теперь он еще сильнее усугубил положение, отправившись в Пекин в сопровождении крупных бизнесменов, пишет автор.
По словам журналиста, Франция тоже считает, что европейцам нужно вести единую политику с Пекином, поэтому президенту Эммануэлю Макрону следовало поехать в Китай вместе с Шольцем.
В 2019 году, когда Макрон принимал председателя КНР Си Цзиньпина в Елисейском дворце, он также пригласил на встречу тогдашнего канцлера Германии Ангелу Меркель и председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, но сегодня отношения двух стран не на том уровне, заключает автор статьи.
Шольц побывал в Пекине 4 ноября и обсудил с Си Цзиньпином двусторонние отношения в условиях нестабильной международной обстановки. При этом СМИ выяснили, что Макрон предлагал ему совершить совместный визит, но канцлер отказался.
В последнее время в отношениях Германии с Францией наблюдается охлаждение. Основные разногласия касаются предельной цены на газ, а также идеи Макрона о европейском суверенитете и общей обороне. Недовольство Берлина вызвали и переговоры французского лидера о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном. На прошлой неделе Макрон и Шольц даже не стали проводить совместную пресс-конференцию по итогам визита немецкого канцлера в Париж.