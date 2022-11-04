https://ria.ru/20221104/seul-1829189483.html

Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию

Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию - РИА Новости, 04.11.2022

Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию

Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию, останки еще двух доставят на родину авиатранспортом в ближайшие дни,... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T11:30

2022-11-04T11:30

2022-11-04T11:30

в мире

россия

сеул

владивосток

давка в сеуле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828076725_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67fffcba94d03deda239780f7df0e9d3.jpg

СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию, останки еще двух доставят на родину авиатранспортом в ближайшие дни, сообщило посольство РФ в Республике Корея."4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии Посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены в город Владивосток… Останки ещё двух россиянок будут доставлены на родину в ближайшие дни авиатранспортом", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.Дипломаты посольства на протяжении всего процесса поддерживали контакт с семьями погибших, оказывали всю необходимую помощь. В Приморье родственников погибших встретят сотрудники представительства МИД России во Владивостоке, представители местной администрации, а также работники Генконсульства РК.Отмечается, что семьи погибших получат от властей РК денежную компенсацию в размере около 14 тысяч долларов и еще 11 тысяч долларов для возмещения расходов на транспортировку и похороны.Трагедия в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон унесла жизни 156 человек, еще 191 пострадал, 33 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Одна девушка из РФ пострадала и была госпитализирована, но выписана из больницы в четверг. В Южной Корее до 24.00 5 ноября объявлен национальный траур.

https://ria.ru/20221101/davka-1828305598.html

https://ria.ru/20221102/seul-1828563774.html

россия

сеул

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сеул, владивосток, давка в сеуле