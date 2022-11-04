Тела двух погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию
В посольстве сообщили об отправке на родину тел двух погибших в давке в Сеуле россиянок
© AP Photo / Lee Jin-manСпасатели пытаются вынести пострадавших с места трагедии в Сеуле, Южная Корея.
© AP Photo / Lee Jin-man
Спасатели пытаются вынести пострадавших с места трагедии в Сеуле, Южная Корея.. Архивное фото
СЕУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Тела двух из четырех погибших в давке в Сеуле россиянок отправили паромом в Россию, останки еще двух доставят на родину авиатранспортом в ближайшие дни, сообщило посольство РФ в Республике Корея.
"4 ноября тела двух наших соотечественниц, трагически погибших в результате происшествия в сеульском районе Итхэвон 29 октября, при содействии Посольства России в Республике Корея и корейских властей были погружены на паром в южнокорейском порту Тонхэ и отправлены в город Владивосток… Останки ещё двух россиянок будут доставлены на родину в ближайшие дни авиатранспортом", - говорится в сообщении посольства в Telegram-канале.
1 ноября, 06:57ТуризмЧисло погибших в давке в Сеуле возросло до 156 человек
Дипломаты посольства на протяжении всего процесса поддерживали контакт с семьями погибших, оказывали всю необходимую помощь. В Приморье родственников погибших встретят сотрудники представительства МИД России во Владивостоке, представители местной администрации, а также работники Генконсульства РК.
Отмечается, что семьи погибших получат от властей РК денежную компенсацию в размере около 14 тысяч долларов и еще 11 тысяч долларов для возмещения расходов на транспортировку и похороны.
Трагедия в известном вечеринками в честь Хэллоуина районе Итхэвон унесла жизни 156 человек, еще 191 пострадал, 33 из них все еще госпитализированы. Среди погибших 26 иностранцев, в том числе четыре россиянки. Одна девушка из РФ пострадала и была госпитализирована, но выписана из больницы в четверг. В Южной Корее до 24.00 5 ноября объявлен национальный траур.