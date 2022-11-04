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Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России - РИА Новости, 04.11.2022
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Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России
Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России - РИА Новости, 04.11.2022
Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России
Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:40
2022-11-04T17:01
в мире
россия
владимир путин
украина
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, заявил президент РФ Владимир Путин."Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Президент отметил, что в одном из залов выставки об истории России и Украины показано, как "профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада, просто десятилетиями работали над этим на уровне серьёзных научных центров с хорошим финансированием".
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в мире, россия, владимир путин, украина
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина
16:40 04.11.2022 (обновлено: 17:01 04.11.2022)
 
Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России

Президент Путин: Запад очень умело, профессионально подносил фитиль к распаду России

© РИА Новости / Гавриил Григоров / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Президент отметил, что в одном из залов выставки об истории России и Украины показано, как "профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада, просто десятилетиями работали над этим на уровне серьёзных научных центров с хорошим финансированием".
"Украина. На переломах эпох": уникальная выставка в Манеже
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.

Предпоказ выставки ко Дню народного единства Украина. На переломах эпох в Манеже
1 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
2 из 12

Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
3 из 12

Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
4 из 12

Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка "Украина. На переломах эпох" в Манеже.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
5 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох" в Манеже.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.

Монтаж выставки Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
6 из 12

Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
7 из 12

При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
8 из 12

Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
9 из 12

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанк

Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
10 из 12

Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
11 из 12

Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
© АГН "Москва" / Сергей Киселев

Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.

Выставка Украина. На переломах эпох в ЦВЗ Манеж в Москве
12 из 12

Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
1 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох", приуроченная к Дню народного единства, начнет работу 4 ноября.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
2 из 12

Экспозиция повествует о ключевых, поворотных моментах, о которых важно помнить и в России, и на Украине.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
3 из 12

Десять тематических залов охватывают период от основания Древнерусского государства до событий, свидетелями которых мы стали.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
4 из 12

Посетители увидят редкие фото- и видеоматериалы, кинохронику, карты, плакаты, архивные документы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
5 из 12

Выставка "Украина. На переломах эпох" в Манеже.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
6 из 12

Чтобы повествование было объективным, в экспозиции представлена в том числе трактовка событий с точки зрения Украины.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 12

При создании выставки применялись мультимедийные технологии: проекции, кинекты, интерактивные панели.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
8 из 12

Экспозиция разворачивается на основном этаже Центрального Манежа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
9 из 12

Выставка занимает четыре тысячи квадратных метров площади комплекса.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 12

Экспозицию дополняет обширная экскурсионная и культурная программа.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 12

Проект подготовили Минкультуры и парк "Россия — Моя история" при участии Патриаршего совета по культуре.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
12 из 12

Выставка в московском Манеже будет открыта для посетителей до 24 ноября включительно.

© АГН "Москва" / Сергей Киселев
 
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