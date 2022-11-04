https://ria.ru/20221104/rossiya-1829242579.html

Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России

Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России - РИА Новости, 04.11.2022

Путин заявил, что Запад очень умело подносил фитиль к распаду России

Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:40

2022-11-04T16:40

2022-11-04T17:01

в мире

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад очень умело подносил фитиль к распаду России, заявил президент РФ Владимир Путин."Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Президент отметил, что в одном из залов выставки об истории России и Украины показано, как "профессионально подходили к этой работе в некоторых странах Запада, просто десятилетиями работали над этим на уровне серьёзных научных центров с хорошим финансированием".

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, украина