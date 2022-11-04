https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации - РИА Новости, 04.11.2022
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:40
2022-11-04T14:40
2022-11-04T15:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
украина
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В нем указывается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах вооруженных сил, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы планировалось призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Ранее в Минобороны сообщили о прекращении призыва граждан из резерва, поскольку необходимый для выполнения задач СВО состав уже удалось набрать.
https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Украина
14:40 04.11.2022 (обновлено: 15:28 04.11.2022)
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации