https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html

Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации

Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации - РИА Новости, 04.11.2022

Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T14:40

2022-11-04T14:40

2022-11-04T15:28

специальная военная операция на украине

владимир путин

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

украина

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В нем указывается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах вооруженных сил, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы планировалось призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Ранее в Минобороны сообщили о прекращении призыва граждан из резерва, поскольку необходимый для выполнения задач СВО состав уже удалось набрать.

https://ria.ru/20221104/putin-1829216139.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, украина