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Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/putin-1829219233.html
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации - РИА Новости, 04.11.2022
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T14:40
2022-11-04T15:28
специальная военная операция на украине
владимир путин
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
украина
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.В нем указывается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах вооруженных сил, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.В российские вооруженные силы планировалось призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.Ранее в Минобороны сообщили о прекращении призыва граждан из резерва, поскольку необходимый для выполнения задач СВО состав уже удалось набрать.
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владимир путин, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Украина
14:40 04.11.2022 (обновлено: 15:28 04.11.2022)
 
Путин разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации

Путин подписал закон об альтернативной гражданской службе в период частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация в России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий проходить альтернативную гражданскую службу в период мобилизации.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
В нем указывается, что граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в рядах вооруженных сил, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжат выполнять свои обязанности.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.
В российские вооруженные силы планировалось призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.
Ранее в Минобороны сообщили о прекращении призыва граждан из резерва, поскольку необходимый для выполнения задач СВО состав уже удалось набрать.
Путин о превышении числа мобилизованных за счет добровольцев - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
14:23Специальная военная операция на Украине
Путин заявил о мобилизации 318 тысяч человек за счет добровольцев
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииУкраина
 
 
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