https://ria.ru/20221104/predmet-1829274235.html
Путин дал комментарий по поводу научного труда по истории России в 20 томах
Путин дал комментарий по поводу научного труда по истории России в 20 томах - РИА Новости, 04.11.2022
Путин дал комментарий по поводу научного труда по истории России в 20 томах
Новый фундаментальный научный труд - история России в 20 томах должен лечь в основу изучения отечественной истории в школах и вузах, заявил президент России... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T19:59
2022-11-04T19:59
2022-11-04T19:59
общество
владимир путин
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новый фундаментальный научный труд - история России в 20 томах должен лечь в основу изучения отечественной истории в школах и вузах, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.Работа над этим 20-томником приближается к завершению, в будущем году выйдут в свет первые тома, сообщил директор Института российской истории РАН Юрий Петров.По его словам, издание, которое готовило более 300 лучших историков России, может стать "хребтом", базисом подготовки любой учебной литературы по истории как для средней, так и для высшей школы."В нем сосредоточена та сумма знаний, которой на сегодняшний день располагает российская историческая наука", - отметил Петров."Я со своей стороны хочу вас поблагодарить за эту огромную работу - многотомную историю России, современную работу", - сказал Путин. "Это фундаментальный труд, серьезный, который действительно должен быть положен в основу изучения отечественной истории и в школах, и в вузах", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20221104/istoriya-1829257953.html
https://ria.ru/20221104/putin-1829242957.html
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общество, владимир путин, российская академия наук, россия
Общество, Владимир Путин, Российская академия наук, Россия
Путин дал комментарий по поводу научного труда по истории России в 20 томах
Путин: 20-томник по истории России должен лечь в основу изучения этого предмета в школах
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Новый фундаментальный научный труд - история России в 20 томах должен лечь в основу изучения отечественной истории в школах и вузах, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече по случаю 10-летия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.
Работа над этим 20-томником приближается к завершению, в будущем году выйдут в свет первые тома, сообщил директор Института российской истории РАН
Юрий Петров.
По его словам, издание, которое готовило более 300 лучших историков России, может стать "хребтом", базисом подготовки любой учебной литературы по истории как для средней, так и для высшей школы.
"В нем сосредоточена та сумма знаний, которой на сегодняшний день располагает российская историческая наука", - отметил Петров.
"Я со своей стороны хочу вас поблагодарить за эту огромную работу - многотомную историю России, современную работу", - сказал Путин. "Это фундаментальный труд, серьезный, который действительно должен быть положен в основу изучения отечественной истории и в школах, и в вузах", - добавил глава государства.