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В Ереване отметили российский День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
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В Ереване отметили российский День народного единства
В Ереване отметили российский День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022
В Ереване отметили российский День народного единства
Празднуемый в России День народного единства отметили в пятницу в Ереване большой концертной программой, сообщили в пресс-службе представительства... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T23:45
2022-11-04T23:45
сергей копыркин
дмитрий поликанов
людмила зыкина
армения
ереван
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
сретенский монастырь
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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Празднуемый в России День народного единства отметили в пятницу в Ереване большой концертной программой, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества.Отмечается, что концерт в рамках международного культурного проекта "На языке музыки" состоялся на площадке русского драматического театра имени К.С. Станиславского и был приурочен к празднованию Дня народного единства.С приветственным словом к гостям вечера обратился Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Патриотизм, преданность Родине, готовность отдать все самое дорогое для защиты Отечества, понимание ее исторических путей - все эти смыслы несет в себе этот праздник. И очень символично, что сегодня День народного единства мы отмечаем в Республике Армения, для которой все эти смыслы не менее актуальны, чем для России", - сказал посол. Копыркин добавил, что не случайно праздник отмечается в день иконы Казанской Божией Матери, ведь именно с ней ополченцы пошли в бой, и "это еще одно свидетельство того, что праздник имеет очень глубокую духовную основу".Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов отметил, что единство проявляется тогда, когда люди делают что-то вместе. "Очень важно, что во многих странах наши соотечественники откликаются на этот призыв Родины и не только сохраняют духовные скрепы внутри своего сообщества соотечественников, но и активно несут русскую культуру и язык среди местных детей, помогая нашей стране в ее развитии. В этом великая сила всего нашего многонационального российского народа", - сказал Поликанов."Концерт продолжился выступлениями российских артистов, украшающих столичные и мировые площадки. В их числе - хор Сретенского монастыря, вокальное трио "Реликт" и квартет "Девчата", в котором поют солистки Государственного русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной "Россия", - отметили в пресс-службе.Программа проекта "На языке музыки" была подготовлена министерством культуры РФ, Россотрудничеством, посольством России в Армении и Русским домом в Ереване (представительством Россотрудничества в Армении).День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.
https://ria.ru/20221104/prazdnik-1829296846.html
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сергей копыркин, дмитрий поликанов, людмила зыкина, армения, ереван, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сретенский монастырь, в мире
Сергей Копыркин, Дмитрий Поликанов, Людмила Зыкина, Армения, Ереван, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Сретенский монастырь, В мире
23:45 04.11.2022
 
В Ереване отметили российский День народного единства

Россотрудничество: в Ереване День народного единства отметили праздничным концертом

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид на Ереван
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Празднуемый в России День народного единства отметили в пятницу в Ереване большой концертной программой, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества.
Отмечается, что концерт в рамках международного культурного проекта "На языке музыки" состоялся на площадке русского драматического театра имени К.С. Станиславского и был приурочен к празднованию Дня народного единства.
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В столице Сербии отпраздновали российский День народного единства
С приветственным словом к гостям вечера обратился Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Патриотизм, преданность Родине, готовность отдать все самое дорогое для защиты Отечества, понимание ее исторических путей - все эти смыслы несет в себе этот праздник. И очень символично, что сегодня День народного единства мы отмечаем в Республике Армения, для которой все эти смыслы не менее актуальны, чем для России", - сказал посол. Копыркин добавил, что не случайно праздник отмечается в день иконы Казанской Божией Матери, ведь именно с ней ополченцы пошли в бой, и "это еще одно свидетельство того, что праздник имеет очень глубокую духовную основу".
Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов отметил, что единство проявляется тогда, когда люди делают что-то вместе. "Очень важно, что во многих странах наши соотечественники откликаются на этот призыв Родины и не только сохраняют духовные скрепы внутри своего сообщества соотечественников, но и активно несут русскую культуру и язык среди местных детей, помогая нашей стране в ее развитии. В этом великая сила всего нашего многонационального российского народа", - сказал Поликанов.
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"Концерт продолжился выступлениями российских артистов, украшающих столичные и мировые площадки. В их числе - хор Сретенского монастыря, вокальное трио "Реликт" и квартет "Девчата", в котором поют солистки Государственного русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной "Россия", - отметили в пресс-службе.
Программа проекта "На языке музыки" была подготовлена министерством культуры РФ, Россотрудничеством, посольством России в Армении и Русским домом в Ереване (представительством Россотрудничества в Армении).
День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.
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День народного единства в России
 
Сергей КопыркинДмитрий ПоликановЛюдмила ЗыкинаАрменияЕреванРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Сретенский монастырьВ мире
 
 
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