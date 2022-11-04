https://ria.ru/20221104/prazdnik-1829297170.html

В Ереване отметили российский День народного единства

В Ереване отметили российский День народного единства - РИА Новости, 04.11.2022

В Ереване отметили российский День народного единства

Празднуемый в России День народного единства отметили в пятницу в Ереване большой концертной программой, сообщили в пресс-службе представительства... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T23:45

2022-11-04T23:45

2022-11-04T23:45

сергей копыркин

дмитрий поликанов

людмила зыкина

армения

ереван

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

сретенский монастырь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806468042_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_44e7782d0cff7acd06c5e95b3a423e34.jpg

ЕРЕВАН, 4 ноя - РИА Новости. Празднуемый в России День народного единства отметили в пятницу в Ереване большой концертной программой, сообщили в пресс-службе представительства Россотрудничества.Отмечается, что концерт в рамках международного культурного проекта "На языке музыки" состоялся на площадке русского драматического театра имени К.С. Станиславского и был приурочен к празднованию Дня народного единства.С приветственным словом к гостям вечера обратился Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин. "Патриотизм, преданность Родине, готовность отдать все самое дорогое для защиты Отечества, понимание ее исторических путей - все эти смыслы несет в себе этот праздник. И очень символично, что сегодня День народного единства мы отмечаем в Республике Армения, для которой все эти смыслы не менее актуальны, чем для России", - сказал посол. Копыркин добавил, что не случайно праздник отмечается в день иконы Казанской Божией Матери, ведь именно с ней ополченцы пошли в бой, и "это еще одно свидетельство того, что праздник имеет очень глубокую духовную основу".Заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов отметил, что единство проявляется тогда, когда люди делают что-то вместе. "Очень важно, что во многих странах наши соотечественники откликаются на этот призыв Родины и не только сохраняют духовные скрепы внутри своего сообщества соотечественников, но и активно несут русскую культуру и язык среди местных детей, помогая нашей стране в ее развитии. В этом великая сила всего нашего многонационального российского народа", - сказал Поликанов."Концерт продолжился выступлениями российских артистов, украшающих столичные и мировые площадки. В их числе - хор Сретенского монастыря, вокальное трио "Реликт" и квартет "Девчата", в котором поют солистки Государственного русского народного ансамбля имени Людмилы Зыкиной "Россия", - отметили в пресс-службе.Программа проекта "На языке музыки" была подготовлена министерством культуры РФ, Россотрудничеством, посольством России в Армении и Русским домом в Ереване (представительством Россотрудничества в Армении).День народного единства отмечается в России 4 ноября. Праздник был учрежден в 2004 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов. В этот день Русская православная церковь отмечает памятный день Казанской иконы Богородицы.

https://ria.ru/20221104/prazdnik-1829296846.html

https://ria.ru/20221104/skver-1829268943.html

https://ria.ru/20221104/prazdnik-1828595472.html

армения

ереван

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей копыркин, дмитрий поликанов, людмила зыкина, армения, ереван, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), сретенский монастырь, в мире