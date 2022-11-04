https://ria.ru/20221104/post-1829293823.html

СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга

СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 04.11.2022

СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга

Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга. РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T22:56

2022-11-04T22:56

2022-11-04T22:56

в мире

йенс столтенберг

христя фриланд

кая каллас

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италия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.Согласно источникам издания, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. Сами США своего кандидата не выдвигают, поскольку американский генерал, как пишет газета, традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.Среди возможных кандидатов в европейских странах газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Газета отмечает, что претендентом на пост генсека НАТО от Великобритании является нынешний министр обороны страны Бен Уоллес.В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.Ранее источник в альянсе сообщил РИА Новости, что экс-премьер Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20221018/nato-1824960595.html

https://ria.ru/20220908/nato-1815424498.html

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в мире, йенс столтенберг, христя фриланд, кая каллас, украина, италия, нато