https://ria.ru/20221104/post-1829293823.html
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 04.11.2022
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:56
2022-11-04T22:56
2022-11-04T22:56
в мире
йенс столтенберг
христя фриланд
кая каллас
украина
италия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.Согласно источникам издания, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. Сами США своего кандидата не выдвигают, поскольку американский генерал, как пишет газета, традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.Среди возможных кандидатов в европейских странах газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Газета отмечает, что претендентом на пост генсека НАТО от Великобритании является нынешний министр обороны страны Бен Уоллес.В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.Ранее источник в альянсе сообщил РИА Новости, что экс-премьер Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20221018/nato-1824960595.html
https://ria.ru/20220908/nato-1815424498.html
украина
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, христя фриланд, кая каллас, украина, италия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Христя Фриланд, Кая Каллас, Украина, Италия, НАТО
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга