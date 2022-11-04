Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 04.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221104/post-1829293823.html
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга - РИА Новости, 04.11.2022
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга
Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга. РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T22:56
2022-11-04T22:56
в мире
йенс столтенберг
христя фриланд
кая каллас
украина
италия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.Согласно источникам издания, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. Сами США своего кандидата не выдвигают, поскольку американский генерал, как пишет газета, традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.Среди возможных кандидатов в европейских странах газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Газета отмечает, что претендентом на пост генсека НАТО от Великобритании является нынешний министр обороны страны Бен Уоллес.В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.Ранее источник в альянсе сообщил РИА Новости, что экс-премьер Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20221018/nato-1824960595.html
https://ria.ru/20220908/nato-1815424498.html
украина
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йенс столтенберг, христя фриланд, кая каллас, украина, италия, нато
В мире, Йенс Столтенберг, Христя Фриланд, Кая Каллас, Украина, Италия, НАТО
22:56 04.11.2022
 
СМИ назвали возможных кандидатов на пост генсека НАТО после Столтенберга

New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после ухода Столтенберга

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Газета New York Times назвала возможных кандидатов на пост генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга.
Согласно источникам издания, в Вашингтоне в качестве основного кандидата рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала пост главы МИД страны. Сами США своего кандидата не выдвигают, поскольку американский генерал, как пишет газета, традиционно является главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 18:57
Столтенберг не раскрыл реакцию НАТО на возможное применение ядерного оружия
Среди возможных кандидатов в европейских странах газета называет премьер-министра Эстонии Каю Каллас, президента Словакии Зузану Капутову и экс-президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович. Газета отмечает, что претендентом на пост генсека НАТО от Великобритании является нынешний министр обороны страны Бен Уоллес.
В то же время источник НАТО допустил, что члены альянса могут продлить полномочия Столтенберга еще на год.
Ранее источник в альянсе сообщил РИА Новости, что экс-премьер Италии Марио Драги, весьма вероятно, заменит Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.
Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря должен был истечь этой осенью, но в связи с кризисом на Украине его полномочия были продлены еще на год, до 30 сентября 2023 года.
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 15:18
Фриланд сложно назвать фаворитом на пост генсека НАТО, заявила эксперт
 
В миреЙенс СтолтенбергХристя ФриландКая КалласУкраинаИталияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала