https://ria.ru/20221104/pobeda-1829243712.html

Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин

Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022

Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин

Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2022

2022-11-04T16:46

2022-11-04T16:46

2022-11-04T16:54

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

украина

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, "тоже непросто".

https://ria.ru/20221104/ukraina-1829243141.html

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), украина