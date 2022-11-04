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Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221104/pobeda-1829243712.html
Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин
Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2022
Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин
Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент РФ... РИА Новости, 04.11.2022
2022-11-04T16:46
2022-11-04T16:54
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
украина
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент РФ Владимир Путин."Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, "тоже непросто".
https://ria.ru/20221104/ukraina-1829243141.html
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общество, россия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Украина
16:46 04.11.2022 (обновлено: 16:54 04.11.2022)
 
Россия помнит, какой ценой завоевали победу над фашизмом, заявил Путин

Президент Путин: Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия помнит, какой ценой была завоевана победа над фашизмом, сейчас ситуация тоже непростая, потому что борьба идет внутри одного народа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Помнили и помним, что произошло в 1941 году, когда, несмотря на данные разведки о неизбежности нападения на Советский Союз, оттягивалось принятие необходимых мер по обороне, и какой тяжелейшей ценой была завоевана тогда победа над нацизмом", - сказал Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского исторического и российского военно-исторического обществ.
Он добавил, что сейчас в ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, "тоже непросто".
"Трудно и горько еще и оттого, что сражается друг с другом, по сути дела, один народ. По сути, противостояние идет внутри одного народа", - объяснил глава государства.
Путин: Украинский народ – главная жертва намеренной возгонки ненависти к русским - РИА Новости, 1920, 04.11.2022
16:43Специальная военная операция на Украине
Путин заявил, что для Запада Украины как будто не существует
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)Украина
 
 
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